10 سال زمان برای اتمام عمران شهری بم نیاز است

محمود سام نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: پیشرفت عمران شهری در بم رضایتبخش نیست و این امر در حالیست که پایان سال 86 اتمام بازسازی شهر بم اعلام شد و ستاد بازسازی شهر بم که مسئول تامین هزینه های بازسازی بود تعطیل شده و شهرداری برای ادامه روند اجرایی عمران شهری از نظر تامین بودجه لازم با مشکل مواجه شد.

وی افزود: باتوجه به اینکه درآمد اصلی شهرداری ها از صدور مجور ساخت و ساز است طی سه سال گذشته نیز 45 هزار پروانه ساخت صادر شده است که در واقع طبق برآورد صورت گرفته طی 20 سال آینده در این زمینه کار خاصی صورت نخواهد گرفت به طوریکه طی هشت ماه ابتدایی سال جاری تنها سه پروانه ساختمانی صادر شده است و عملا درآمدی نیز برای شهرداری تحقق نمی یابد.

شهردار بم افزود: با وجود تمام اقدامات صورت گرفته در زمینه بازسازی شهر بم هنوز 40 درصد از عمران شهری باقی مانده است اما به دلیل عدم وجود درآمد پایدار برای شهرداری در این خصوص نمی توانیم برنامه ریزی کنیم و با روال فعلی بازسازی بم 10 سال دیگر ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه درآمد روزانه شهرداری بم هم اکنون 30 هزار تومان است، عنوان کرد: در حالیکه با کمبود 240 نیرو در بخش خدمات شهری مواجه هستیم اما حقوق 600 نیروی شهرداری که ماهیانه 450 میلیون تومان برآورد می شود نیز بین چهار تا هفت ماه به تعویق افتاده است.

وی افزود: این درحالیست که از سوی دولت در سال جاری به شهرداری بم 360 میلیون تومان کمک شده است و اگر تاکنون همانند چهار سال اول پس از وقوع زمین لرزه از شهرداری حمایت می کرد بازسازی شهر بم به اتمام رسیده بود اما هم اکنون عملا دست شهرداری خالی است.

شهردار بم با بیان اینکه بخش عمده ای از معابر اصلی شهر بم آسفالت شده است، خاطرنشان کرد: یک میلیون مترمربع از معابر شهر آسفالت شده است اما در بخش آسفالت کوچه ها اعتبار خاصی در نظر گرفته نشده است و 200 کیلومتر از کوچه های شهر بم همچنان بلاتکلیف مانده است.

وی با اشاره به لزوم حمایت از شهرداری بم برای اتمام عملی بازسازی این شهر گفت: پیشنهادهایی برای حل مشکل تامین اعتبار شهرداری بم به دولت ارائه شده است که مورد تائید قرار نگرفته اما آنچه که مسلم است شهرداری به حمایت دولت نیاز دارد و در همین راستا در دور سوم سفر هیئت دولت به کرمان این پیشنهادها مجددا ارائه خواهد شد.