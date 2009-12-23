2400 اصله نهال انگور گلدانی در ایلام خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، همایون مظاهری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای نخستی بار دو هزار و 400 اصله نهال انگور گلدانی رقم "پرلت" جهت کاشت در اراضی مستعد استان ایلام خریداری شده است.

وی بیان داشت: این میزان نهال مثمر جهت کاشت به صورت الگویی در سطح سه هکتار از اراضی شهرستانهای استان ایلام در نظر گرفته شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه پر بودن، بی دانه بودن و بازار پسندی این محصول از مخمتری فواید انگور گلدانی است، خاطرنشان کرد: هم اکنون استان ایلام دارای پنج هزار هکتار باغ میوه است.

مظاهری عنوان کرد: تا دو سال آسنده این میزان باغات به شش هزار هکتار افزایش می یباد.

این مسئول یادآور شد: مهمترین محصولات باغی استان ایلام شامل زیتون، انگور، انجیر، توت فرنگی و ... است.