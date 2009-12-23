نحوه انتصاب روسای مراکز آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کریمی نژاد در نشست آشنایی با نظام ارزیابی و نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: طبق دستورالعمل وزارت علوم، روسای مراکز آموزش علمی کاربردی باید دارای حداقل مدرک فوق لیسانس، 2 سال سابقه مدیریت آموزشی و عضو هیات علمی یا کد مدرسی باشند که در یک فرایند 15 ماهه کلیه روسای مراکز با این دستورالعمل تطبیق داده شدند و پس از تایید علمی و عمومی نسبت به صدور احکام آنها اقدام می شود.

وی با اشاره به عملکرد نظارتی دانشگاه علمی کاربردی افزود: نظارت دانشگاه بر 625 مرکز آموزش علمی کاربردی فعال در سطح کشور با حدود 400 هزار دانشجو بوده و کلیه فعالیت های آموزشی، علمی، اجرایی، فرهنگی، دانشجویی، مالی و عمومی مراکز را در بر می گیرد.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در ارزیابی، از سیستم های نرم افزاری جامع بهره برداری می شود به گونه ای که در هر استان کمیته نظارت و ارزیابی استان بر فعالیت مراکز آموزش علمی کاربردی همان استان نظارت داشته و با تعامل و همکاری متقابل جهت ارتقاء آموزش های علمی کاربردی نسبت به رفع مشکلات و نواقص و رسیدن به استانداردهای موردنظر دانشگاه اقدام کند.

وی در خصوص تفویض اختیار امور اجرایی به مراکز و واحدهای استانی گفت: از اسفند ماه سال 1387 با ابلاغ آئین نامه آموزشی دوره های ترمی و پودمانی، برخی از امور اجرایی از جمله نقل و انتقال، میهمان شدن و... با رعایت ضوابط و مقررات به مرکز آموزشی مجری دوره ها واگذار شد و در کلیه مراکز و واحدهای استانی شورای آموزشی با ترکیب مناسب و با اختیارات تعیین شده شکل گرفته است.