کمک ایران به آمریکا و انگلیس در موضوع افغانستان اشتباه است

حشمت الله فلاحت پیشه که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با اشاره به اینکه اجلاس افغانستان اواخر ژانویه در لندن برگزار می شود و انگلیس از ایران برای حضور در این اجلاس دعوت کرده است، تصریح کرد: در موضوع افغانستان جایگاه ایران غیر قابل انکار است و پیش از انگلیس ، رئیس جمهور آمریکا نیز خواستار ایفای نقش ایران در رابطه با افغانستان شده بود.

نماینده مردم اسلام آباد غرب با بیان اینکه خود افغانستان نیز حضور مثبت ایران در این کشور را خواستار است یادآور شد: چراغ سبزهای مختلفی برای کمک کردن ایران به تحولات افغانستان نشان داده می شود، اما ایران باید برای وارد شدن به کمک به افغانستان مجموعه ای از موضوعات مختلف را در دستور کار قرار دهد.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم با تاکید بر اینکه ایران تا کنون با حسن نیت کمک هایی به آمریکا و انگلیس برای حل مشکل افغانستان ارائه داده است ، خاطرنشان کرد: قرار نیست که ایران در مشکلات آمریکا و انگلیس کمک کند اما این کشورها ایران را از حقوقش محروم کنند و یا اینکه در رابطه با کمک های ایران به آنان تنها به تعریف و تمجید لفظی از ایران اکتفا شود.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق ادامه داد: ایران تا کنون نسبت به تغییر رفتار آمریکا و انگلیس با خوش بینی عمل کرده است، تاکید کرد: البته در موضوعات منطقه ای ایران بیشتر با هدف حل مشکلات منطقه حاضر به همکاری شده است.

فلاحت پیشه گفت: ایران می تواند به حل مشکلات افغانستان کمک کند اما کمک کردن ایران به حل مشکلات آمریکا و انگلیس اشتباه است.