میزان کنترل مرزها به 80 درصد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار سرتیپ احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی لرستان در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: ما در برنامه چهارم توسعه توجه بسیار خوبی را به ارتقا امنیت در مرزها با حمایت دولت و مجلس داشته ایم.

وی تصریح کرد: در ابتدای برنامه چهارم کنترل بر مرزهای کشور تنها 15 درصد بود که در حال حاضر این روند با رشد چشمگیر به 60 درصد رسیده است.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خلاء موجود در این زمینه، بیان داشت: البته میزان 60 درصد کنترل مرزها در حال حاضر تا حد مطلوب فاصله دارد.

سردار احمدی مقدم با اشاره به تنظیم برنامه پنجم توسعه، عنوان کرد: در برنامه پنجم طرح تقویت کنترل مرزها پیش بینی شده است.

وی از برنامه های نیروی انتظامی در قالب برنامه پنجم توسعه برای انسداد مرزها، تقویت واحدهای مرزی، کنترلها و مراقبتهای الکترونیکی و هوایی خبر داد و یادآور شد: پیش بینی شده است که اگر تا پایان برنامه پنجم با همین تلاش و اهتمام موجود پیش برویم وضعیت مطلوبی در زمینه کنترل مرزها در پایان برنامه پنجم توسعه خواهیم داشت.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: ما در نظر داریم تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان کنترل بر مرزها را به 80 درصد برسانیم.

سردار احمدی مقدم همچنین در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار مهر در زمینه وضعیت بررسی اتفاق رخ داده در خانقاه دروایش در تهران، یادآور شد: این حادثه ابعاد پنهانی نداشته است و فردی که قصد انتقام داشت می خواست این کار را انجام دهد که خوشبختانه فیصله داده شد.

وی در مورد انگیزه این اقدام و روند بررسی ها در زمینه اظهارات فرد یاد شده، عنوان کرد: در حال حاضر به ادعاهای این فرد رسیدگی می شود و هر آنچه در این زمینه لازم بوده تاکنون اطلاع رسانی شده است.