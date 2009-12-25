شهرداری ها در زمینه های فرهنگی فراتر از وظایف خود عمل کرده اند

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: با این وجود، شهرداری ها وظیفه خود را فراتر از امور جاری از قبیل نظارت بر ساخت و سازها و رسیدگی به معابر دانسته اند و در برخی از حوزه های فرهنگی نیز وارد عمل شده اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر معاونت فرهنگی اجتماعی کرج گامهای زیادی در جهت ارتقای فرهنگی این کلانشهر برداشته که در برخی از موارد، نتایج درخشانی نیز به همراه داشته است.

این مسئول بیان کرد: در شهرداری کرج به مقوله فرهنگ توجه زیادی می شود که نمونه بارز این امر را در برگزاری همایشهای روانشناسی و سایر برنامه های فرهنگی اجتماعی شاهد هستیم.

امیدیان اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از شهرداری های کشور حمایت از