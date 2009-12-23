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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

مراجع قضایی سهم خودروسازان در بروز تصادفات را بررسی می کنند

مراجع قضایی سهم خودروسازان در بروز تصادفات را بررسی می کنند

معاون دادستان تهران گفت: شهروندان خسارت دیده در تصادفات می توانند در صورت ارائه مدارک کافی مبنی بر دخالت عوامل فنی در شکل گیری تصادف از دستگاهها و خودروسازان دخیل در بروز سوانح به مراجع قضایی شکایت کنند.

محمود سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اظهارات رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در خصوص اعلام نقش دستگاهها در بروز تصادف به دستگاه قضائی گفت: شهروندانی که به دلیل نقص در قطعات خودرو دچار تصادف شده اند می توانند شکایت خود از دستگاهها را جهت بررسی به مراجع قضایی اعلام کنند.

پیش از این رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا در جمع خبرنگاران عنوان کرده بود که ‌از این به بعد در تصادفات قرار است نقش و شرح دستگاهها در بروز تصادف معلوم و به دستگاه قضایی اعلام شود.

این در حالی است که شماره گذاری خودروهای سواری "ال 90" و "روآ" به علت عدم نصب سیستم ترمز ABS از هفته گذشته متوقف شده است.

به گفته سردار اسکندر مؤمنی سالانه حدود 23 هزار نفر بر اثر تصادفات رانندگی کشته و 280 هزار نفر در 800 هزار تصادف مجروح می‌شوند.

سالارکیا در ادامه گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: شکایت شهروندان در دادسرای عمومی و انقلاب تهران قابل بررسی است.

کد مطلب 1005674

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