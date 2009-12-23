جلال کوزه گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: "یوری کیدیوف" به همراه دستیارش"استفان" بعد از بررسی فیلم مسابقات لیگ برتر و آنالیز بازی‌ها 21 هندبالیست را در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان به اردوی تیم ملی دعوت کردند.

وی با اشاره به اینکه لیگ برتر هندبال پس از برگزاری هفته چهارم تا اسفندماه سال جاری با هدف آماده سازی تیم ملی بزرگسالان تعطیل خواهد شد، افزود: ما قبل از حضور این مربی خارجی یک اردوی تدارکاتی را با حضور 50 نفر در تهران برگزار کردیم اما اردویی که از دهم دی‌ماه در تهران برگزار می شود اولین تمرین رسمی هندبالیست‌های کشورمان با "کیدیوف" خواهد بود.

نایب رئیس فدراسیون هندبال کشورمان به برنامه‌های تدارکاتی این تیم جهت حضور در جام ملت‌های آسیا و انتخابی جام جهانی سوئد اشاره کرد و گفت: این تیم از 10 تا 17 دی‌ماه در تالار هندبال تهران تمرین می کند که در پایان این مرحله از اردو سه نفر از ترکیب 21 ورزشکار دعوت شده خط خورده و 18 نفر تا زمان اعزام به مسابقات آسیایی با ما همراه خواهند بود.

وی تصریح کرد: این تیم 18 دی‌ماه برای برگزاری چهار مسابقه تدارکاتی با تیم ملی و قهرمان سوپر لیگ هندبال ترکیه راهی استانبول شده و 23 دی‌ماه هم برای برگزاری دو مسابقه و اردوی تدارکاتی با تیم ملی گرجستان به این کشور سفر می کند.

کوزه گری ادامه داد: تیم ملی از 27 دی‌ماه تا 16 بهمن‌ماه زمان اعزام به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در تهران تمرین کرده و در نهایت با 16 ورزشکار راهی این مسابقات خواهد شد.

تیم ملی هندبال کشورمان در گروه چهارم رقابت‌های جام ملت‌های آسیا با تیم‌های لبنان و اردن هم‌گروه است.