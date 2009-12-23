موجودی حساب درآمد عمومی / میزان برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش مالی دولت که به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسیده است، نشان می دهد: دولت در پنج ماهه اول امسال 43 هزار و 90 میلیارد ریال از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کرده است.

از این رقم، حدود 37 هزار و 652 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عمرانی تخصیص یافته است.

دولت براساس قانون بودجه سالجاری مجاز شده است تا بیش از 133 هزار و 117 میلیارد ریال از منابع حساب ذخیره ارزی برای اجرای طرحهای عمرانی و سایر مسایل برداشت کند.

موجودی حساب درآمد عمومی کشور

براساس این گزارش، موجودی حساب درآمد عمومی کشور در پایان مردادماه امسال حدود 24 هزار و 96 میلیارد ریال گزارش شده است.

درآمد دولت

به گزارش مهر، گزارش مالی دولت می افزاید: درآمدهای دولت در پنج ماهه اول امسال به بیش از 157 هزار و 306 میلیارد ریال رسیده است که از این میزان، حدود 104 هزار و 545 میلیارد ریال به درآمدهای مالیاتی دولت مربوط می شود.

درآمد نفتی

همچنین منابع حاصل از نفت و فرآورده های نفتی در پنج ماهه اول امسال به حدود 99 هزار و 478 میلیارد ریال رسیده، ضمن اینکه درآمد دولت از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی بیش از 6 هزار و 460 میلیارد ریال بوده است.

این در حالی است که دولت در پنج ماهه اول سالهای 86 و 87 هیچ درآمد واریزی به خزانه از محل منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی نداشته است.