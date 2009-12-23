به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان و فرهنگیان استان افزود: تلاش دشمنان و عوامل آنها برای ضربه زدن به ارزشهای انقلاب و بی هویت ساختن جوانان و نوجوانان و نسل سوم از طریق جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: فعالیتهای اردویی و ورزشی در کنار محتوا سازی فرهنگی می تواند گام موثری برای مصون کردن جوانان در مقابل ناتوی فرهنگی دشمن باشد.
وی خاطرنشان کرد: تلاش نیروها در مجموعه تعلیم و تربیت، آشنایی دانشآموزان و جوامع فرهنگی با فرهنگ ایثار و شهادت است که فرهنگیان جامعه به خوبی این امر را به دانشآموزان ما آموختهاند و ایجاد نشاط و جذابیت برای جذب دانشآموزان به فرهنگ ایثار و شهادت امری ضروری است.
وی از برگزاری 80 یادواره شهدای دانشآموز تا پایان امسال در خراسان رضوی خبر داد و گفت: سهم استان خراسان از 36 هزار دانش آموز شهید در کشور، تعداد سه هزار شهید دانش آموز و 300 شهید فرهنگی است که این امر نشان دهنده نقش بارز این استان در حوزه دفاع مقدس است.
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