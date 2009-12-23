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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۵

برگزاری 80 یادواره شهدای دانش‌آموز تا پایان امسال در خراسان رضوی

برگزاری 80 یادواره شهدای دانش‌آموز تا پایان امسال در خراسان رضوی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی از برگزاری 80 یادواره شهدای دانش‌آموز تا پایان امسال در خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حسین هژبری پیش از ظهر چهارشنبه در جمع دانش آموزان و فرهنگیان استان افزود: تلاش دشمنان و عوامل آنها برای ضربه زدن به ارزشهای انقلاب و بی هویت ساختن جوانان و نوجوانان و نسل سوم از طریق جنگ نرم و تهاجم و شبیخون فرهنگی است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت:  فعالیتهای اردویی و ورزشی در کنار محتوا سازی فرهنگی می‌ تواند گام موثری برای مصون کردن جوانان در مقابل ناتوی فرهنگی دشمن باشد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش نیروها در مجموعه تعلیم و تربیت، آشنایی دانش‌آموزان و جوامع فرهنگی با فرهنگ ایثار و شهادت است که فرهنگیان جامعه به خوبی این امر را به دانش‌آموزان ما آموخته‌اند و ایجاد نشاط و جذابیت برای جذب دانش‌آموزان به فرهنگ ایثار و شهادت امری ضروری است.

وی از برگزاری 80 یادواره شهدای دانش‌آموز تا پایان امسال در خراسان رضوی خبر داد و گفت: سهم استان خراسان از 36 هزار دانش ‌آموز شهید در کشور، تعداد سه هزار شهید دانش ‌آموز و 300 شهید فرهنگی است که این امر نشان ‌دهنده نقش بارز این استان در حوزه دفاع مقدس است. 
 

کد مطلب 1005679

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