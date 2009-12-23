تاسیس نخستین دانشگاه بین المللی ایرانیان خارج از کشور

ارسلان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تأسیس این دانشگاه به پیشنهاد کارگروه همکاریهای علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان در شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به تصویب رسید و طرح تأسیس آن نیز تدوین شد.

وی اظهار داشت: در این دانشگاه از اساتید برجسته ایرانی خارج از کشور و همچنین اساتید برجسته داخل کشور استفاده می شود و دانشجویان ایرانی و خارجی می توانند در آن تحصیل کنند.

دبیر کارگروه همکاریهای علمی و آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: طی موافقتی که با معاونت آموزشی وزارت علوم صورت گرفته است روند تأسیس این دانشگاه هرچه سریعتر انجام می شود.

وی با بیان اینکه مکان فیزیکی این دانشگاه در ایران خواهد بود به مهر گفت: رشته های استراتژیکی در این دانشگاه راه اندازی می شود. همچنین راه اندازی رشته هایی در زمینه علوم انسانی و مطالعات علوم انسانی نیز در دستور کار قرار خواهند گرفت.

قربانی افزود: دانشگاه بین المللی ایرانیان خارج از کشور به لحاظ علمی و آموزشی از سطح بالایی برخوردار خواهد بود.