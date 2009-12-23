کاربردی کردن فعالیتهای قرآنی اولویت کاری اتحادیه مراکز قرآنی کشور است

حجت‌الاسلام علی محمدی‌ هوشیار در حاشیه دومین نمایشگاه فرهنگ عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: پس از تشکیل و نهادینه کردن کمیسیونهای اتحادیه موسسات و مراکز قرآنی کشور درصدد هستیم در زمینه پژوهش نیز اقداماتی انجام دهیم.

وی مشکل اساسی در فعالیتهای قرآنی کشور را بی ‌توجهی به امر پژوهش دانست و گفت: باید این موضوع جدی تلقی شود و با انجام پژوهشهای مختلف روند کلی فعالیتها در کشور آسیب ‌شناسی شود.

حجت‌الاسلام هوشیار افزود: از این پس روند کار فعالیتهای قرآنی در کشور به گونه ‌ای خواهد بود که همه تخصیصها از مسیر اتحادیه موسسات قرآنی و با نظارت سازمان دارالقرآن الکریم کشور صورت بگیرد.

مسئول اتحادیه مراکز قرآنی استان زنجان با بیان اینکه پس از تشکیل هیئت مدیره کشوری در اتحادیه موسسات قرآنی وضعیت فعالیتهای قرآنی در کشور بهبود پیدا می‌کند، ادامه داد: در حال حاضر با هماهنگی و انسجامی که در مجموعه قرآنی سازمان دارالقرآن و مرکز هماهنگی، توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ‌وجود آمده است، آینده خوبی برای فعالیت قرآنی کشور رقم زده می شود.

حجت‌الاسلام هوشیار افزود: در هیئت مدیره جدید تصمیم گرفته شد که برخی از پیشکسوتان و اساتید بزرگ فعالیتهای قرآنی کشور به‌عنوان عضو افتخاری و مشاور اتحادیه در نظر گرفته شوند.