20 درصد سهام حفاری شمال به مهر اقتصاد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت 9 روز در نهایت صبح امروز موسسه سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان موفق شد 20 درصد سهام شرکت حفاری شمال را به ارزش هر سهم 3 هزار و 586 ریال خریداری کند.

20 درصد سهام بلوکی این شرکت نفتی معادل 521 میلیون و 81 هزار سهم بود که توسط شرکت ملی نفت ایران عرضه شده بود.

اما در حالی ارزش هر سهم حفاری شمال در زمان عرضه 20 درصد سهام بلوکی (22 آذر 1388) حدود دو هزار و 423 ریال اعلام شده بود که امروز ارزش این سهام در مقایسه با 9 روز گذشته حدود یکهزار و 163 ریال افزایش یافته است.

پیش از این نیز 18 درصد از سهام حفاری شمال در قالب‌های عرضه تدریجی در بورس، رد دیون و سهام ترجیحی به بخش خصوصی واگذار و مقرر شده بود تا بلوک 20 درصدی (521 میلیون و 81 هزار سهم) از سهام این شرکت نیز روز 9 آبان ماه عرضه شود که به دلیل تعدیل سود هر سهم و توقف نماد معاملاتی، همچنین لزوم رعایت آئین نامه شرکت بورس مبنی بر درج آگهی عرضه سهام بلوک حداقل پنج روز قبل از زمان عرضه، واگذاری این بلوک با تعویق همراه شد.

به گزارش مهر، نخستین معامله روی سهام حفاری شمال در تاریخ 31 تیرماه سالجاری انجام شد که در آن قیمت یک هزار و 400 ریالی برای هر سهم این شرکت کشف شد.

