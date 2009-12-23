به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ضیایی مهر با بیان اینکه در حال حاضر براساس ضوابط و مقررات راه آهن امکان تردد یک زوج قطار حد فاصل 2 ایستگاه راه آهن وجود دارد، گفت: استفاده از سیستم ATC امکان تردد 3 زوج قطار به صورت رفت و برگشت را در محور تهران- مشهد فراهم می کند.

وی میزان اعتبارات موردنیاز برای اجرای این طرح را 450 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: قرارداد این پروژه با پیمانکار بسته شده و به زودی عملیات اجرایی آن شروع خواهد شد.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی با بیان اینکه با استفاده از این سیستم ظرفیت ترابری قطارهای مسافری در مسیر تهران- مشهد و بالعکس حداقل 2 برابر ظرفیت فعلی افزایش می یابد، تصریح کرد : برقی کردن محور تهران- مشهد علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی باعث کاهش زمان مسیر قطارهای مسافری، استفاده بهینه از ظرفیت این محور و به روز رسانی تکنولوژی حمل و نقل خواهد شد.

ضیایی مهر با اشاره به اینکه استفاده از لکوموتیو برقی باعث صرفه جویی در مصرف انرژی همراه با کاهش آلودگی محیط زیست خواهد شد، گفت: مسیردوخطه مشهد- تهران تبدیل به سیستم شبکه بالاسری برقی می شود و در آن به جای لکوموتیوهای دیزل الکتریک از لکوموتیوهای برقی استفاده خواهد شود.

وی ادامه داد: از لکوموتیوهای دیزل الکتریک نیز برای حمل بار در شبکه ریلی کشور استفاده خواهد شد.

مدیرکل راه آهن خراسان رضوی اعلام کرد: اعتبارات موردنیاز برای زیرساخت شبکه برقی بالاسری و ناوگان درحدود 1000 میلیارد تومان برآورد شده که در حال حاضر در مرحله برگزاری فرآیند مناقصه و تعیین پیمانکار است.