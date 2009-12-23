رولینگ پرفروش ترین نویسنده دهه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت "هری‌پاتر پیج"، رولینگ با فروش فوق‌العاده آثارش رکورد فروش را بین سالهای 2000 تا 2009 از آن خود کرد.

رولینگ 215 میلیون پوند از فروش آثارش به دست آورد که این رقم وی را به نویسنده‌ای افسانه‌ای تبدیل کرده ‌است.

همچنین کتاب "رمز داوینچی" اثر دن براون با 5.2 میلیون نسخه و 4.4 میلیون دلار فروش به عنوان پرطرفدارترین کتاب این دهه شناخته شد.

رولینگ در سال‌ 1965 در شهر ییت نزدیک‌ بریستول‌ انگلستان‌ چشم‌ به‌ جهان‌ گشود. وی در رشته‌‌ زبان‌ و ادبیات‌ فرانسه‌ در دانشگاه‌ اکستر انگلستان به‌ تحصیل‌ پرداخت‌.



رولینگ‌ درسال‌ ۱۹۹۰ هنگامی‌ که‌ در انتظار یک‌ قطار که‌ تأخیر داشت‌ بود ایده‌‌ هری پاتر و مدرسه‌‌ جادوگری‌ در ذهنش‌ شکل‌ گرفت‌ و سه‌ سال‌ بعد در زمانی‌ که‌ از همسر روزنامه‌نگار پرتغالی‌اش‌ جدا شده بود‌ در یک‌ بحران‌ شدید روحی‌ و مادی‌ شروع‌ به‌ نوشتن‌ اولین‌ کتابش‌ کرد که پس از دو سال و یازده ماه‌ کار پیوسته دست‌نوشته‌هایش‌ را برای‌ دفتر انتشاراتی‌ بلومزبری‌ فرستاد و از همان زمان بود که به جهان نویسندگی راه پیدا کرد و کتابهایش عالمگیر شد.