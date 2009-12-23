قرار نیست هر جا زمین باشد پاسگاه بزنیم/ تهیه آمایش جدید توسعه نقاط انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار سرتیپ اسماعیل احمدی مقدم صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در پاسخ به سئوالی که در برخی از روستاهای استان زمین تامین شده ولی هنوز کلانتری تاسیس نشده است، اظهار داشت: اگر قرار باشد باشد هر جا که زمین می دهند ما مکلف شویم که پاسگاه و کلانتری بزنیم این سازمان دیگر توسعه اش انتهایی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: روندی در گذشته در این زمینه در نظر گرفته شده و تعهدات زیادی نیز که واقعا غیر عملی بود داده شده بود که هیچ کدام عملی نشد.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه زمانیکه جاده های اصلی کشور پلیس راه ندارد ضرورتی به ایجاد پاسگاه و کلانتری در برخی نقاط نیست، ادامه داد: در گذشته مدام زمین گرفته و وعده کرده بودند که پاسگاه می زنیم ولی نتوانسته بودند.

سردار احمدی مقدم افزود: با توجه به شرایط موجود آمایش جدید نیروی انتظامی در دو سال قبل صورت گرفت و تعادل و تناسب بین جغرافیا، جمعیت و جرم نیز در این آمایش در نظر گرفته شد.

وی تصریح کرد: در آمایش جدید نیروی انتظامی در راستای اجرای نظم و امنیت نقاط انتظامی در دکترین جدید نیروی انتظامی در نظر گرفته شده است.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در این زمینه آنچه مهم است کنترل جرایم است و نه تعداد پاسگاهها و کلانتریها، عنوان کرد: امروز خوشبختانه در این زمینه در شرایط نسبتا خوبی هستیم به ویژه در استان لرستان که نسبت به سایر استانها امنیت بالاتر و مثال زدنی دارد.