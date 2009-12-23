به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "حلقه‌های ازدواج" که پیشتر "گل بارون" نام داشت اولین فیلم سینمایی شاهین باباپور است، داستان جوانی به نام حمید است که در یک شرکت بزرگ کار می‌کند. در شرکت اتفاق‌هایی می‌افتد که موقعیت شغلی و زندگی خانوادگی او را به خطر می‌اندازد.

مجید صالحی، رضا شفیعی‌جم، مهران غفوریان، شهره لرستانی، بهنوش بختیاری، مهران رجبی، مریم سلطانی، محمد شیری، کیانوش گرامی، شهناز شهبازی، جلیل فرجاد و کیومرث ملک‌مطیعی بازیگران فیلم هستند. فیلمنامه را علی غفاری و باباپور براساس طرح علیرضا ناظرفصیحی نوشته‌اند.

عوامل فیلم عبارتند از فیلمبردار: حسن اسدی، صدابردار: خسرو و فرشید کیوانمهر، طراح صحنه و لباس: سعید آهنگرانی، طراح گریم: مهری شیرازی، تدوینگر: حسین غضنفری، آهنگساز: کورش صراف‌ها، برنامه‌ریز: شیرین خشایی، منشی صحنه: آناهید روستا، مدیر تولید: شهرام دانش‌پور، جانشین تولید: شهنام صلح‌جو، عکاس: امید صالحی.