تام كروز :ايفاي نقشهاي تاريك برايم بسياردشواراست

" تام كروز" درنمايي ازفيلم " وثيقه "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" وي كه دراين اثرنقش يك قاتل زنجيره اي را بازي مي كند، با تاكيد براينكه ايفاي نقشهاي تاريك برايش بسياردشواراست گفت :" من همواره درتلاش براي يافتن نقشهايي بودم كه دشوار باشند وهنرپيشه را به مبارزه دعوت كنند."

وي درادامه صحبتهايش افزود :" بي ترديد اين پروژه ازهمان ابتداي كارثابت كرد كه اين عوامل را دربرمي گيرد. دوست داشتم با مايكل مان وسايرعوامل فيلمسازي همكاري كنم . كارگردان درمذاكراتي كه باهم داشتيم ازايده هايي صحبت مي كرد كه بسيارجذاب مي نمودند."

هنرپيشه مطرح فيلمهاي " تاپ گان "،" آسمان وانيلي " و"گزارش اقليت" پيرامون شكل گيري واپسين فيلمش مي گويد :" زمانيكه مايكل مان فيلمنامه را برايم فرستاد به همراه آنها تصاويري نيزارسال كرده بود كه نمايانگر طيف وسيعي ازانديشه هاي وي پيرامون اين پروژه بود ونشان مي داد كه ازاين اثرچه انتظاراتي دارد.نگاه وي به لوس آنجلس نگاهي متفاوت بود .به نظرمي رسيد كه ديدگاهش با احساس بسياري همراه است .ازهمان ابتداي امر مي دانستم كه ايفاي نقش دراين اثربسيارسرگرم كننده خواهد بود وحدسم درست ازكاردرآمد. "

"وثيقه" كه تحت نظارت شركتهاي فيلمسازي " دريم وركز" و" پارامونت" جلوي دوربين رفته است نام " فرانك دارابونت " و" جولي ريچاردسون" را درمقام تهيه كننده دارد .

" دنيس فارينا"،" جادا پينكت اسميت " و " ايرما هال " ازديگرهنرپيشگاني هستند كه دراين اثربه ايفاي نقش مي پردازند.



