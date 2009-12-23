فهرست مقامات تحت پیگرد صهیونیست/ دیختر، باراک، اشکنازی و موفاز در صدر

یک منبع آگاه در وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اخیرا با اشاره به صدور حکم بازداشت برای لیونی، اظهار داشت: اگر قوانین انگلیس که به محاکم این کشور مجوز صدور حکم پیگرد قضایی سران سیاسی و نظامی را می دهد تغییر نکند، مجبور می شویم به مقامات خود دستور عدم سفر به این کشور را اعلام کنیم.

وی افزوده است: هم اکنون به جایی رسیده ایم که نمی توان درباره حمایت از هر مقام سیاسی در لندن، تضمین بدهیم.

از سوی دیگر گزارش منابع صهیونیست حاکی از آنست که "آوی دیختر" عضو کنیست و رئیس اسبق شین بت، "ایهود باراک" وزیر جنگ، "گابی اشکنازی" فرمانده ستاد ارتش و "شائول موفاز" معاون نخست وزیر مقاماتی هستند که بیشترین میزان احکام پیگرد تاکنون برای آن ها صادر شده است.

"اشکنازی - دیختر - باراک - موفاز"

بر اساس این گزارش، برخی از وکلا و قضات در کشورهای انگلیس، نیوزیلند، اسپانیا و ایرلند این احکام پیگرد را علیه سران صهیونیست صادر کرده اند.

یکی از همین قضات اخیرا در نشستی ویژه گفته بود: سران اسرائیل باید به این درک برسند که با گذشت زمان برخی از مسائل تغییر کرده است و من اطمینان دارم روزی یک یا دو نفر از این مقامات تحت پیگرد با مرتکب شدن اشتباهی خود را درون بازداشتگاه خواهد یافت.

همچنین با بررسی پایگاه های اینترنتی به این نتیجه می رسیم که علاوه بر دیختر، باراک، اشکنازی و موفاز، اسامی "عمیر پرتز"، "دورن آلماگ"، "کارمی گیلون"، "دان حالوتس"، "بنیامین بن الیعزر"، "موشه یعالون" و "زیپی لیونی" نیز در فهرست تحت پیگردترین مقامات وجود دارد.