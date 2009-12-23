به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه تاماگاوا در توکیو و دانشگاه کالج لندن در تحقیقات خود نشان دادند که در مغز افراد بشر دوست و سخاوتمند فضاهایی وجود دارد که این عملکردها را کنترل می کنند.

برخی از روانشناسان و محققان پیش از این تئوری را مطرح کرده بودند که براساس آن، سخاوتمندی از توانایی آگاهانه بشر از حس خودخواهی ذاتی اش سرچشمه می گیرد. این حس خودخواهی ذاتی در برخی مناطق مغز مثل کورتکس جلوپیشانی ایجاد می شود.

این درحالی است که اکنون این محققان با مطالعه بر روی گروهی از داوطلبان این تئوری را رد کردند و نشان دادند که مغز به طور ذاتی از خودخواهی بیزار است و تنها زمانی که فضاهای مربوط به نوع دوستی فعال نشوند خودخواهی به وجود می آید.

محققان، این داوطلبان را برپایه پاسخهایی که به سئوالات آنها می دادند به دو گروه فردگرا و هم نوع دوست تقسیم کردند. سپس به هر دو گروه مقداری پول دادند و از آنها خواستند که این پول را بین خود تقسیم کنند.

براساس گزارش نیوساینتیست، نتایج این تحقیقات نشان داد که افراد هم نوع دوست پول بیشتری را نسبت به افراد فردگرا تقسیم کردند.

این دانشمندان که همزمان مغز این داوطلبان را با روزنانس مغناطیسی کنترل می کردند دریافتند که مغز افراد بشر دوست و فردگرا در توزیع پول به روشی متفاوت عمل می کند به طوری که در گروه بشردوست بادامه مغز فعال می شود درحالی که در افراد فردگرا این فضا خاموش می ماند.

بادامه مغز، ناحیه ای احساسی است که ترس و احساسات ناخوشایند را پردازش می کند.