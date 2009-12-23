تصویربرداری "دشمنان صمیمی" از نیمه گذشت

اسماعیل میهن دوست به خبرنگار مهر گفت : تاکنون 70 درصد تصویربرداری فیلم تلویزیونی "دشمنان صمیمی" به پایان رسیده است. تصویربرداری امروز در لوکیشنهای داخلی بیمارستان و سینما ادامه مییابد و ستاره اسکندری، صالح میرزا آقایی و دیگر بازیگران اصلی مقابل دوربین میروند.
"دشمنان صمیمی" روایت زندگی جوانی به نام شاهین است که از همسرش جدا شده و اهالی مجتمع مسکونی را با اخلاق تندش به ستوه آورده است. در واحد رو به رویی آپارتمان او دختری جوان به نام محبوبه ساکن است که بعد از فوت پدر و مادرش از برادر و خواهر کوچک خود مراقبت میکند. شاهین و محبوبه به هم علاقمند میشوند و...
ستاره اسکندری ،صالح میرزا آقایی ،برزو ارجمند، معصومه آقاجانی، افشین سنگچاپ، محمد شادانی، اشکان خشایی، آرینا حجتی، اکبر رحمتی، صفا آقاجانی، آرش نوذری، مریم سمسار و.. بازیگران این فیلم هستند.
عوامل "دشمنان صمیمی" عبارتند از تصویربردار: مجید فرزانه، صدابردار: سیامک نیازی، گروه کارگردانی: حسین راستی، رایا نصیری، ژاله شعبانی، مدیر تولید: شهاب علیبخشی، طراح گریم و صحنه و لباس: نوید فرحمرزی، عکاس: محمد شریفی.
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