یحیوی: تربیت نیروی انسانی مناسب مهمترین وظیفه احزاب است

محسن یحیوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: وظیفه اصلی احزاب در کشور کادرپروری و مطالعه نارسایی های موجود و برنامه ریزی برای پیدا کردن راهکارهایی برای برطرف کردن مشکلات کشور متناسب با نیروهای انسانی و امکانات موجود، است.

این فعال سیاسی اضافه کرد: احزاب باید با موضع گیری های مناسب در زمان های مختلف به حل مشکلات مردم و حرکت در مسیر مصلحت عموم، کشور و نظام بپردازند.

وی با تاکید بر اینکه نباید موضع گیرهای احزاب در کشور تخیلی و مردم فریبانه باشد، اضافه کرد: یکی از مهمتری وظایف احزاب ایجاد مرکزی برای پژوهش و بررسی در زمینه گرفتن آمار صحیح و زیرنظر داشتن آنچه در کشور اتفاق می افتد عنوان کرد.

یحیوی ادامه داد: این مرکز می تواند با بررسی آمارها در زمینه های مختلف اظهارنظرکند و برای اصلاح امور کشور به دولتمردان کمک کند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در بیان اینکه احزاب اکنون در کشور چگونه عمل می کنند، اظهارداشت: نمی توان عملکرد احزاب کشور را صفر و یک تعیین کرد بلکه عملکرد احزاب کشور اعداد دیگری بین این دو عدد است.

وی با اشاره به اینکه هر حزبی برنامه ریزی های خود را در زمینه های مختلف در کشور دارد، اظهارداشت: اکنون احزاب و گروههای مختلف در درجات مختلف قرار دارند و برخی از احزاب در بعضی زمینه ها خوب و در برخی نامناسب عمل می کنند.

این فعال سیاسی، ضعف در کادرپروری و تربیت نیروی انسانی مناسب، فقدان مطالعات خارج از تعصبات حزبی و گروهی و افزایش اظهارنظرهایی غیر کارشناسی که منطبق با حل مشکلات در کشور نیست و تنها در جهت شکست رقیب حزبی مطرح می شود را از مهمترین ضعف های احزاب در کشور عنوان کرد.

یحیوی، در پاسخ به این سئوال که داشتن رسانه چه تاثیری در روند عملکرد احزاب دارد نیز اظهارداشت: یکی از مهمترین راههایی که احزاب می توانند افکار خود را به جامعه انتقال دهند داشتن نشریه است.

احزاب می توانند با استفاده از نشریات خود و با پرداختن به مسائل و مشکلات مردم، گامی موثر در زمینه کمک به حل مشکلات در جامعه بردارند

وی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین ابزارهای احزاب برای برقراری ارتباط با مردم نشریات است، افزود: احزاب می توانند با استفاده از نشریات خود و با پرداختن به مسائل و مشکلات مردم، گامی موثر در زمینه کمک به حل مشکلات در جامعه بردارند.

عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین ابراز تاسف از اینکه فعالیت حزبی در کشور وجود ندارد، افزود: برای اداره کشور نیازمند احزاب قوی هستیم و باید مسئولیت ها در کشور به عهده احزاب باشد که در زمان حاضر این امر در کشور ما انجام نمی شود. با بیان اینکه کشور ما حزبی نیست گفت: مسئولیت ها در کشور توسط احزاب انجام نمی شود و احزاب نقش تاثیرگذاری در اداره کشور ندارند.

این فعال سیاسی در بیان نقش و جایگاه احزاب در کشور نیز ادامه داد: متاسفانه احزاب در شرایط کنونی با جایگاه و نقش واقعی خود در جامعه فاصله زیادی دارند و تعداد زیادی از احزاب کشور تنها نقش سیاهی لشکر را ایفا می کنند.

وی با اشاره به اینکه احزاب مهم کشور به دو دسته تقسیم می شوند که هر کدام حدود هفت تا 10 زیر مجموعه، اصلی، موثر و ضعیف دارند ، تصریح کرد: مابقی احزابی که در کشور فعالند احزاب اقماری هستند و اکثر در زمان انتخابات و برای امضا بیانیه های انتخاباتی بروز و ظهور دارند.