شمارش معکوس برای خداحافظی سینما با آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، با توجه به سابقه ۹۰ ساله سینما در آذربایجان غربی، در حال حاضر از ۱۹ باب سینمای موجود در استان ۱6 باب آن تعطیل و تنها سه باب سینمای نیمه تعطیل و فرسوده ارومیه نیمه فعال بوده و در مرز تعطیلی قرار گرفته اند.

سال 1356 ایران 500 و ترکیه 400 سینما داشت امروز ایران 200 و ترکیه 1300 سینمای فعال دارد

با توجه به تاثیر هنر هفتم در بعد تقویت باورها و ارزش های سنتی و دینی و نیز با توجه به هجمه های گسترده گوناگون فرهنگی از سوی دشمنان جای تاسف است که در استانی با شرایط آذربایجان غربی با مرز فرهنگی و زبان مشترک با سه کشور خارجی و مسائل پیچیده تنوع قومی و چالش‌های اجتماعی، فیلم‌های بومی حاوی ارزش‌های ملی و اسلامی و اخلاقی مجال اکران نمی‌یابند.

گفته می‌شود؛ در سال 1356 در ایران 500 سینما و در کشور ترکیه 400 سینمای فعال وجود داشت که اکنون تعداد سینماهای فعال کشور به 200 واحد کاهش یافته و تعداد سینماهای ترکیه به 1300 واحد رسیده است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در ترکیه تلویزیون، ماهواره و اینترنت وجود ندارد که سینماهای آن کشور همواره هم مخاطب خود را داشته ‌‌اند و هم به طور روزمره رشد کرده‌‌اند؟

بی‌شک وجود تلویزیون، شبکه ماهواره ‌ای تلویزیونی و اینترنت را نمی‌توان در سایر کشورها انکار کرد چرا که آنها بدون محدودیت از این ابزارها استفاده می کنند و به راحتی علت عدم توفیق سینما درکشور را به عهده ورود ابزارهای نوین ارتباطی بهانه کرد.

شاید مهمترین عامل رکود سینماهای کشور و به تبع آن استان فرسوده بودن امکانات، تجهیزات سینماها و استاندارد نبودن سالن‌های نمایش و نمایش نیافتن فیلم‌های در سطح بالا و مطابق با فرهنگ و تاریخ مردم باشد اما نمی توان به راحتی از کنار نحوه برقراری ارتباط با مخاطب سینما عبور کرد.

به نظر می‌رسد، سینمای امروز با مخاطبی روبروست که از حق انتخاب گسترده‌ای برخوردار است، تلویزیون محلی، ملی و ماهواره ‌ای با امکان دریافت صدها کانال جذاب در کنار اینترنت، ویدئو و سی ‌دی علاوه بر اینکه به سهولت قابل دسترسی هستند، از نظر تنوع محصولاتی که ارائه می‌دهند بر سینما برتری یافته اند در این راستا برای نجات هنر هفتم از وضعیت فعلی باید راهکارهای عملی تر و جدی تری ارائه کرد چرا که امروز صنعت فیلم و سینما جزو بزرگترین و تاثیرگذارترین صنایع فرهنگی و هنری جهان معاصر به شمار می‌‌آید و سالانه بیش از هزارمیلیارد دلار گردش مالی دارد.

مخاطبان امروز حق انتخاب گسترده ای دارند و نحوه برقرار ارتباط با مخاطب سینما بسیار مهم است

در این زمینه امروز نه تنها در آذربایجان غربی بلکه در کشور شاهد یک قهر گسترده اجتماعی با سینما هستیم و شاید جای خالی سینما را در شهرهای بزرگ بتوان با اینترنت و سایر فعالیت های فرهنگی پر کرد اما با توجه به کمبود امکانات در شهرستانها به خصوص شهرهای مرزی با تعطیلی سینماها و عدم وجود هر گونه مکان فرهنگی برای نسل جوان چگونه می توان انتظار کاهش آسیب های اجتماعی را داشت و چگونه می توان از جوانان انتظار استفاده بهینه از وقت و زمان فراغت را داشت؟

متاسفانه در کنار تعطیلی این اماکن فرهنگی سایر بخشهای فرهنگی در آذربایجان غربی نیز مظلوم واقع شده اند حال با این هجمه فرهنگی عظیم از سوی دشمنان در کشور به خصوص در استانهای مرزی آذربایجان غربی وقت آن نرسیده مسئولان چاره اندیشی اساسی کنند؟

تاریخچه سینما در آذربایجان غربی

تاریخ نمایش اولین فیلم در سینماهای آذربایجان‌غربی به سال 1310 بر می گردد یعنی زمانی که سینما "ایران" در خوی با 315 صندلی به عنوان اولین سینمای استان فعالیت خود را آغاز کرد.

شهرستان ارومیه به عنوان مرکز استان 30 سال پس از این تاریخ صاحب سینما شد به طوری که سینما آزادی ارومیه در سال 1340 با نام تخت جمشید، سینما انقلاب در سال 1342 و سینما ایران ارومیه در سال 1344 به بهـره‌برداری رسیدند.

سینماهای آذربایجان غربی یکی پس از دیگری تعطیل می شوند/ تنها 2500 صندلی سینما در آذربایجان غربی باقی مانده است

بعدها نیز سینماهای فرهنگ و تربیت در ارومیه، قدس در اشنویه، وحدت در بوکان، فرهنگ در پیرانشهر، میهن و آسیا در خوی، قدس در سردشت، سعدی در سلماس، بهمن در شاهین دژ، قدس در ماکو، تربیت در مهاباد، انقلاب در میاندوآب و فرهنگ و ایران در نقده فعالیت خود را در مجموع با ظرفیتی بالای 11 هزار نفر صندلی ( به ازای هر هزار نفر جمعیت چهار صندلی) آغاز کردند.

با فعالیت سینماها در سالهای گذشته نه تنها دست اندرکاران این صنعت مشکلی نداشتند بلکه سودهای کلان نیز نصیب این افراد می شد اما به دلیل عدم توجه به وضعیت سینماها و نیز نبود متولی خاص این صنعت در کشور روز به روز شاهد رکود سینماها در کشور شدیم و واگذاری آنها از دهه 70 به بعد به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نیز دردی را دوا نکرد و متاسفانه این مرکز به رغم انجام فعالیتهای چشمگیر، به دلایل مختلف نتوانست به احیای سینماها به خصوص در آذربایجان غربی کمک شایانی کند و سینماهای استان یکی پس از دیگری به ورطه تعطیلی کشیده شدند.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه در حال حاضر از 19 سینمای استان با هشت هزار صندلی تنها سه سینمای نیمه فعال ارومیه با دو هزار و 150 صندلی باقی مانده است.

پناه نجف زاده با انتقاد شدید از بی توجهی مسئولان به رکود صنعت سینما در استان بیان داشت: دلایل رکود و تعطیلی سینماها به تکرار در سالهای اخیر بیان شده ولی آنچه قابل تعمق است بی توجهی مسئولان حوزه فرهنگ به این امر است.

وی ادامه داد: متاسفانه بر خلاف تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری به رفع مظلومیت از چهره فرهنگ به جای توجه به وضعیت سینماهای استان امسال شاهد تعطیلی سینماها در دو شهر خوی و سلماس شاهد بودیم تا رفته رفته به مرگ صنعت سینما در استان نزدیک شویم.

روزانه تنها 150 نفر در آذربایجان غربی به سینما می روند

نجف زاده گفت: با توجه به وضعیت نامناسب سه سینمای باقی مانده استان در ارومیه و بی رغبتی مردم برای حضور در این اماکن تنها شاهد روزانه حضور 150 تا 160 نفر به سینما هستیم.

اماکن فرسوده، تجهیزات نامناسب، حضور و بروز ابزار نوین ارتباطی از جمله سی دی، ماهواره، اینترنت، اکران و فروش فیلم ها به صورت غیرمجاز، عدم توجه صنعتگران سینما به ساخت فیلمهایی با ذائقه مخاطب همه و همه دست به دست هم داده اند تا هنر هفتم در ایران و آذربایجان غربی به روزهای پایانی نزدیک شود و اگر مسئولان حوزه فرهنگ چاره اندیشی اساسی برای رفع این مشکلات نکنند به زودی شاهد مرگ سینما در آذربایجان غربی خواهیم بود.

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