به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیرو نیوز، رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که شاید این موافقتنامه‌ها طی امروز 23 دسامبر(دوم دی ماه) یا فردا 24 دسامبر (سوم دی ماه) صادر شود تا مسیحیان پس از سالها بتوانند میلاد مسیح را در شهر بیت لحم برگزار کنند.

مراسم میلاد حضرت عیسی (ع) روز 25 دسامبر از سوی بسیاری از مذاهب مسیحی برگزار می‌شود و مسیحیان شش روز پس از آن به استقبال سال نو میلادی می‌روند.

مانوئل مسلم کشیش سابق کلیسای خانواده مقدس در غزه اظهار داشت که این موافقتنامه برای حضور مسیحیان نوار غزه در شهر بیت لحم به افراد بالای 35 سال ارائه می‌شود اما هنوز هم تضمینی برای ارائه این موافقتنامه وجود ندارد.

ممنوعیت اعلام شده از سوی رژیم اشغال گر قدس برای ترک نوار غزه موجب شد حدود 3 هزار مسیحی غزه هنگام سفر پاپ به سرزمین مقدس حضور نداشتند.

تا زمان اولین انتفاضه برگزاری مراسم کریسمس ( تولد مسیح) در شهر بیت لحم و سایر اماکن مقدس امری عادی بود، اما پس از آن رژیم صهیونیستی به اعمال محدودیت پرداخت.

جامعه مسیحی نوار غزه براساس سنت سالانه از روز 20 دسامبر به استقبال کریسمس می رند. سال گذشته مسیحیان غزه کریمس را در غم، اندوه و رنج بسیاری پس از جنگ گذراندند. دو سال پیش از آن شهر طی روزهای 27 دسامبر تا 18 ژانویه زیر آتش بود و براساس اظهارات ساکنان آن هنوز هم این زخمها بهبود نیافته و خاطره این تهاجم فراموش‌نشدنی است.