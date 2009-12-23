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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

امروز در بورس /

10 درصد سهام بیمه آسیا 27 ثانیه‌ای فروخته شد

10 درصد سهام بیمه آسیا 27 ثانیه‌ای فروخته شد

10 درصد سهام بیمه آسیا امروز پس از گذشت 27 ثانیه از بازگشایی نماد در بورس فروخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، 10 درصد سهام بیمه آسیا به ارزش 67 میلیارد تومان که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی امروز عرضه شد، پس از گذشت 27 ثانیه از بازگشایی نماد در بورس به فروش رفت.

در جریان رقابت برای خرید 10 درصد سهام بیمه آسیا ( معادل 45 میلیون و و 500 هزار سهم )، در نهایت قیمت هر سهم این شرکت 148 تومان و 6 ریال فروخته شد.

البته 540 ایستگاه معاملاتی برای خرید سهام بیمه آسیا تشکیل شد که سرانجام هر ایستگاه معاملاتی 87 هزار سهم خریداری کردند.

سید محمدعلی علیپور یزدی مدیرعامل بیمه آسیا با اشاره به تحول صنعت بیمه کشور از سال 82 با ورود بیمه های خصوصی به بازار گفته است: 15 شرکت بیمه خصوصی هم اکنون در بازار بیمه فعالیت می کنند که 25 درصد بازار صنعت بیمه کشور را در اختیار دارند که با واگذاری سهام 3 شرکت بیمه دولتی مشمول خصوصی سازی، سهم بخش خصوصی در صنعت بیمه کشور به بیش از 50 درصد می رسد.

وی تعداد شعب بیمه آسیا را بیش از 100 شعبه و اداره پرداخت خسارت و تعداد نمایندگی‌ها را نیز بیش از 1300 نمایندگی حقیقی و حقوقی در سراسر کشور اعلام کرده است. پیش از این نیز 20 درصد از سهام بیمه آسیا بابت رد دیون واگذار شده بود.

در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، سه شرکت بیمه دولتی البرز، آسیا و دانا خصوصی خواهند شد که پیش از این، بخشی از سهام بیمه البرز نیز در بورس عرضه و به فروش رفته بود.

کد مطلب 1005704

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