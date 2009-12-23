سیر نگاه مردم آمریکا به اوباما؛ از متفاوت بودن تا فاشیست شدن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دی سایت در تحلیلی در این باره این پرسش را مطرح می کند که چه کسی از اوباما نفرت دارد و چرا؟

نویسنده خود در ادامه پاسخ می دهد که مردم ایالات متحده آمریکا. مطمئنا امریکایی ها اوباما را یک سال پیش انتخاب کردند تا با نهایت خوش بینی خود را از نو کشف کنند. بعد از قرنها نژادپرستی این سرزمین شایستگی اینکه یک رئیس جمهوری سیاه داشته باشند و سیاست خطای بوش را دور بیاندازند یافته بودند. این در حالی است که به صورت متناقض به دنبال این تصمیم مخالفتها علیه اوباما نیز گسترش یافت.

در ادامه آمده است: ما نمی توانیم نارضایتی از اوباما را تقصیر جمهوریخواهان بیاندازیم که به ملت خود دروغ گفتند. آنها میلیونها دلار سرمایه گذاری کردند تا طرح اصلاح سلامت اوباما را با شکست مواجه کنند. اما آنها در اصل نفت در آتشی می ریختند که از مدتها پیش شعله ور شده بود. بیش از 46 میلیون آمریکایی بیمه ندارند و بیمه شدگان نیز باید هزینه های بالایی را پرداخت کنند. و البته امروز بیش از نیمی از آمریکاییها مخالف طرحهای اصلاحی حکومت در این زمینه هستند.

در ادامه آمده است: آنها از اوباما به شدت خشمگینند. در یک پلاکارت در بوستون آمریکا، واشنگتن به عنوان مرکز کمونیست مشخص شده بود. در ایالت آلاباما نیز در یک پلاکارت اوباما با سبیل هیتلری به چشم می خورد. اعتراض کنندگان در شهرهای آمریکا اوباما را به عنوان فاشیست و کمونیست خطاب کرده و وی را همردیف با هیتلر و استالین قرار می دادند.

دی سایت در ادامه می نویسد :همزمان کمونیست و فاشیست بودن کار ساده ای نیست، در این میان سیاستمدارانی که می توانند ملت را درباره ضعیف بودن حکومت متقاعد کنند در اصل به نفع خودشان کار می کنند. از طرفی آمریکاییها به خصوص برای فرد گرایی کارسخت و آمادگی برای ریسک و یک نگاه مطمئن به آینده ارزش قائلند و همزمان آنها کسانی را که در این زمینه به دولت اعتماد می کنند انگلهای اجتماعی می دانند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: آمادگی برای کشف تازه آمریکا به اوباما کمک کرد که در انتخابات پیروز شود. این در حالی است که به این شایستگی برای تحول همزمان یک بی اعتمادی به حکومت متصل است. فرد گرایی در آمریکا موضوعی ریشه ای در این کشور است. زمانی که اقدامی می خواهد انجام شود این افراد و گروههای کوچک در این کشور هستند که فعال می شوند نه حکومت.

در ادامه آمده است: حکومت برای آمریکاییها چیز تهدید آمیزی است. در حالی که اروپاییها مذاهب را محدود می کنند آمریکاییها هم حکومت را محدود می کنند.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: امروزه بسیاری از شهروندان کوشا و آماده ریسک آمریکایی که در جریان بحران مالی خانه و کار خود را از دست داده اند تصمیمات حکومت را بیشتر به نفع بانکها و نه برای رونق بازار کار می دانند و حکومت را در این راستا و برای حل این مسئله نالایق ارزیابی می کنند.