سیداحمد پایداری تهیهکننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری را سیدمحمود موسویان انجام داده که تمام شده، تدوین را سهراب خسروی بر عهده داشته و پیروز ارجمند برای "موش و گربه" موسیقی میسازد، این فیلم دو هفته دیگر آماده و به سیمافیلم تحویل داده میشود.
این فیلم بر مبنای فیلمنامه فرانک حیدریان به سفارش سیمافیلم تولید میشود و در آن آزیتا حاجیان، مرجان شکوفکی، فرمیسک طوفانیان، امیرمحمد زند و انوشیروان ارجمند بازی میکنند.
مضمون فیلم تلویزیونی "موش و گربه" طنز و درباره روابط خانوادگی است. سایر عوامل تولید عبارتند از تصویربردار: فرشاد گلسفیدی، صدابردار: حسین بشاش، چهرهپرداز: آرمین اسماعیلی، طراح صحنه و لباس: سحر گوران، مدیر تولید: مینا نوروزیفرد. محصول سیمافیلم.
پایداری فیلمهای تلویزیونی "از چشم غربی"، "حقالسکوت"، "نیمه روشن" و "شکوه تنهایی" را کارگردانی و تهیه کرده است. لفافیان فیلمهای تلویزیونی "گره آخر"، "بازی مهره سفید"، "عید به خانه میآید" و "حماسه ماندگار" را در کارنامه دارد.
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