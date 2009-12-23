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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۶

دانشجو خبر داد:

تدوین طرح گسترش آموزش عالی براساس آمایش سرزمین

تدوین طرح گسترش آموزش عالی براساس آمایش سرزمین

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تدوین طرح گسترش آموزش عالی کشور براساس آمایش سرزمین با رویکرد در نظر گرفتن شرایط منطقه ای خبر داد و گفت: براساس این طرح رشته های دانشگاهی براساس امکانات و نیازهای هر منطقه تاسیس خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو که به نمایندگی از رئیس جمهور در سفر استانی هیئت دولت به استان فارس، در شورای اداری شهرستان سپیدان شرکت کرده بود، افزود: حاکم شدن ارزشهای اسلامی در جامعه و خدمت مسئولان به آحاد جامعه از اهداف مهم انقلاب اسلامی بوده است.

وی افزود: وظیفه مسئولان این است که امکانات و استعدادهای صنعتی، کشاورزی و اقتصادی مناطق مختلف کشور را کشف  و بررسی کنند و بر این اساس زمینه خدمت رسانی، توسعه و برآورده شدن نیازهای مردم آن منطقه را فراهم کنند.

وزیر علوم گفت: براساس نظر امام خمینی (ره) دانشگاه کارخانه آدم سازی است و براساس همین دیدگاه و جهان بینی اسلامی هدف دانشگاههای ما تربیت عالمان ملکوتی است لکن با ابزار و روشهای غربی دسترسی به این هدف میسر نخواهد شد.

کد مطلب 1005709

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