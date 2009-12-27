اتوبان سازی راهکار مقابله با ترافیک تهران نیست

معاونت حمل و نقل شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار با اعلام این مطلب تاکید کرد : حتی با فرض اینکه منابع مالی کافی هم برای ساخت اتوبان جدید در تهران فراهم باشد با توجه به اینکه باید چند هزار محل سکونت و کسب را برای اینکار از بین برد این کار امکانپذیر نخواهد بود.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود : البته باید یادآور شد برای این کار نیز دست کم به چندین هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید معارض موجود بر سر راه نیاز است که تامین این میزان هزینه نه برای شهرداری و نه برای هیچ دستگاه دیگری امکانپذیر نیست.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به راهکار اصلی برای حل ترافیک تهران تصریح کرد: بر اساس نظرات کارشناسی وعلمی توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه استفاده از فضای مرده زیر زمین برای توسعه مترو و قطار شهری بهترین راهکار ممکن برای شهری مانند پایتخت است.

بر اساس نظرات کارشناسی و علمی توسعه حمل و نقل عمومی و به ویژه استفاده از فضای مرده زیر زمین برای توسعه مترو و قطار شهری بهترین راهکار ممکن برای شهری مانند پایتخت است سید جعفر تشکری هاشمی

تشکری هاشمی گفت : فضای زیر زمین در واقع یک شهر دوم است که بلااستفاده مانده و با حمایت از تکنولوژی ساخت مترو که در کشور بومی شده است می توان استفاده مناسب را از آن برد. معاون حمل و نقل شهرداری تهران در ادامه همچنین استفاده از راهکارهای زود بازده برای حل معضل ترافیک را نیز از دیگر برنامه های شهرداری برشمرد و اظهار داشت : برای توسعه و گسترش مترو به همه نقاط شهر نیازمند منابع مالی زیاد و همچنین چندین سال زمان هستیم اما پیش از آن می توان با به کارگیری راهکارهای امتحان شده و مفیدی مثل خطوط اتوبوسهای تندرو تا حدود زیادی در کوتاه مدت در این زمینه موفق عمل کنیم.

سید جعفر تشکری هاشمی افزود : راه اندازی خطوط اتوبوسهای تندرو در بزرگراهها یکی از این راهکارهاست. به عنوان مثال در ساعت اوج ترافیک از اتوبان همت پنج هزار خودرو سواری تردد می کند که به طور میانگین هر کدام 1.3 نفر سرنشین دارد، یعنی به طور جمع 7500 نفر مسافر به وسیله این تعداد خودرو در هر ساعت جابجا می شود.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به مزیتهای استفاده از اتوبوس تاکید کرد : در حالی که اگر بخواهیم این تعداد مسافر را با اتوبوس جابه جا کنیم و برای هر اتوبوس 100 نفر مسافر در نظر بگیریم برای جابجایی آنها تنها به 75 اتوبوس نیاز است.

تشکری هاشمی اظهار داشت : باید توجه داشت که مسئله اصلی در موضوع ترافیک که همه کارشناسان و متخصصان بر روی آن اتفاق نظر دارند مسئله جابه جایی راحت و آسان مسافران است و نه روان سازی حرکت خودروها.

معاون حمل و نقل شهرداری تهران همچنین با اعلام اینکه به زودی در برخی اتوبانهای شهر خطوط ویژه اتوبوسهای تندرو راه اندازی خواهد شد گفت : این کار از اولویتهای اصلی ماست و مطالعات مورد نیاز آن نیز صورت گرفته اما با این همه برای اجرای آن نیازمند فراهم شدن همه زمینه های اجرایی هستیم.