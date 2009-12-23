آرمان های انقلاب باید در قالب یک الگوی نمونه فرهنگی به جامعه عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام سعید فخرزاده صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی فرهنگ و ادب پایداری در حوزه هنری استان یزد اظهار داشت: این قالب فرهنگی باید به نسل‌ های آینده و آن سوی مرزها عرضه شود و این امر جز با شناخت عمیق مسائل و فلسفه انقلاب و ارزش‌ های دفاع مقدس امکان‌پذیر نیست.

وی فزود: در همین راستا افرادی که در مسیر جریان انقلاب زحمت کشیده ‌اند، دلسوز انقلاب هستند و همچنان برای اعتلای آن می ‌کوشند و اگر احساس کنند با گفتن خاطرات خود به این امر کمک می‌کنند، بی ‌شک چنین خواهند کرد.

سایت روزشمار انقلاب در دهه فجر امسال راه اندازی می شود

مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری در همین رابطه از راه ‌اندازی سایت روزشمار انقلاب در دهه فجر خبر داد و افزود: در این سایت، حوادث و وقایع انقلاب اسلامی در کل کشور به صورت مطلب، خاطره، عکس، فیلم و اسناد تدوین شده و در دسترس قرار گرفته است.

فخرزاده همچنین با اشاره به طراحی و افتتاح سایت تخصصی کتابخانه انقلاب اسلامی در آینده نزدیک عنوان کرد: در این سایت موضوع، نام کتاب، نویسنده، فصل‌ها و اطلاعات کتاب‌ها در دسترس علاقمندان گذاشته خواهد شد تا درباره موضوع مورد تحقیق خود اطلاعات جامع و عمیق داشته باشند.

کتاب خاطرات امام جمعه فقید اردکان منتشر می شود

وی همچنین از انتشار کتاب خاطرات امام جمعه فقید اردکان مرحوم بهجتی (شفق) به همت حوزه هنری استان یزد خبر داد و افزود: این کتاب تا هفته آینده به بازار عرضه می‌شود.

مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری با اشاره به اینکه در جمع‌ آوری منابع تاریخی حوزه شفاهی هیچ خط قرمزی نداریم، افزود: اگر امکانی فراهم شود از نیروهای عراقی که در جنگ حضور داشته ‌اند و کسانی که به آنها کمک کرده‌ اند نیز خاطرات و مطالبی جمع‌آوری می‌کنیم زیرا این حرکت می‌ تواند ترسیم کننده فضا و رویدادهای آن زمان باشد و این حرکت می‌ تواند عظمت انقلاب ما را نشان دهد.

فخرزاده تصریح کرد: تفاوت آثار تولیدی ما در حوزه هنری با سایر سازمان ‌ها نگرش ادبی و فرهنگی به موضوع انقلاب و دفاع مقدس است و این امر موجب موازی کاری و رقابت با سایر مراکز و سازمان‌های مرتبط نمی ‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: نویسندگان و هنرمندان تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را به داستان و قصه تبدیل کنند تا آثار آن در جامعه مشهود باشد.

تاریخ شفاهی انقلاب می ‌تواند به فرهنگ عاشورایی تبدیل شود

مدیر تاریخ شفاهی حوزه هنری کشور ادامه داد: تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می‌ تواند به فرهنگ عاشورایی تبدیل شود.

وی اظهار داشت: تاریخ شفاهی سعی دارد اطلاعات فراموش شده انقلاب و دفاع مقدس را گردآوری، تدوین و ثبت و ضبط کند تا به عنوان سند معتبر و ماندگار مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس می‌تواند به فرهنگ عاشورایی تبدیل شود، افزود: انقلاب اسلامی ما متاثر از چنین رویداد عظیمی است و می ‌تواند در ادامه فرهنگ و سنت‌ هایی که برای ما موثر بوده و نقش تعیین کننده ‌ای در توسعه و تحولات اجتماعی داشته است، قرار بگیرد.

فخرزاده خاطرنشان کرد: ثبت تاریخ شفاهی وقایع انقلاب و دوران دفاع مقدس نشانگر عظمت و بزرگی این رویداد تاریخی است.

500 جلد کتاب با موضوع خاطره و تاریخ شفاهی انقلاب در حوزه هنری منتشر شده است

وی با اشاره به امکان تغییر اطلاعات تاریخی یا اعمال سلایق مختلف در آن، هدف تاریخ شفاهی را ثبت و نگهداری این آثار فرهنگی و تاریخی دانست و افزود: تاکنون بیش از 500 جلد کتاب با موضوع خاطره و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در حوزه هنری منتشر شده است.

فخرزاده با اشاره به لزوم جمع ‌آوری و حفظ آثار و وقایع تاریخی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ادامه داد: هر چند مراکز و سازمان‌های مختلف در این راستا می‌کوشند اما باید با ارائه تولیدات نو و موردنظر مخاطب، صاحبان خاطره به ویژه رزمندگان دوران دفاع مقدس را ترغیب کنیم تا با ما در گردآوری و ثبت خاطرات خود همکاری کنند.

محمد‌ملک ثابت، رئیس حوزه هنری استان یزد نیز در این جلسه بر همفکری و تعامل بیشتر بین مراکز مرتبط با موضوع انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: باید از تمام توان و ظرفیت ‌های موجود در استان برای ثبت و ضبط وقایع تاریخی بهره گرفت و از موازی کاری و تولیدات تکراری پرهیز کرد.