کشف 1.5 تن مواد مخدر در شهرستان نهبندان

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سرتیپ دوم حمید شرفی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر جایجایی محموله بزرگ مواد افیونی در یکی از محورهای حوزه استحفاظی شهرستان نهبندان اقدامات گسترده ای جهت شناسایی و دستگیری قاچاقچیان آغاز کردند.

وی افزود: به همین منظور چند اکیپ مجهز از مأموران انتظامی شهرستان نهبندان به محل مورد نظر اعزام و راه های احتمالی تردد قاچاقچیان را تحت کنترل قرار داده و به دو دستگاه خودرو زانتیا که در آن مسیر در حال تردد بودند مشکوک و به صورت غیر محسوس آنان را تعقیب کردند.

فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی بیان داشت: در نهایت طی عملیات تعقیب و گریز قاچاقچیان با رها کردن خودروها با استفاده از تاریکی شب و عوارض طبیعی زمین از محل متواری شده که در بازرسی به عمل آمده از خودروها مقدار یک هزار و 265 کیلوگرم تریاک و مقدار 308 کیلو و 700 گرم حشیش را کشف و ضبط کردند.

به گفته شرفی در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه مواد مکشوفه با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی مسئول شد.