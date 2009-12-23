افتتاح دو پروژه بزرگ شهری در غرب و شرق تهران تا یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود نصر آزادانی با بیان این مطلب گفت: بخشی از بزرگراه شهید باکری حد فاصل ایرانپارس تا شهید همت و همچنین تقاطع های بزرگراه های همت و باکری به طور کامل آماده افتتاح و بهره برداری است.

وی افزود: در حال حاضر بخشهایی از این پروژه به طور آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و ترافیک در آن جریان دارد.

نصر آزادانی همچنین از افتتاح بخشی از بزرگراه شهید یاسینی خبر داد و گفت: این پروژه نیز در شرق تهران و در ادامه سرخه حصار، حد فاصل میدان شهید کلاهدوز تا خیابان تیرانداز افتتاح خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو پل این محدوده نیز به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته و تردد وسایل نقلیه در آن انجام می شود.

به گفته مدیر عامل سازمان مهندسی وعمران شهرداری تهران، اتوبان شهید یاسینی و پل های مربوط به آن و همچنین بخشی از بزرگراه شهید باکری تا یک ماه آینده با فواصل زمانی مشخص به بهره برداری خواهد رسید.