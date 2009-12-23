پاکستان نقض حاکمیت خود از سوی آمریکا را تحمل نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه انگلیسی زبان "داون" چاپ پاکستان، قریشی که درباره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان صحبت می کرد، افزود: پاکستان هیچ تهاجمی را از سوی هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به خاک خود نخواهد پذیرفت.

وی که در جلسه ای در کمیته روابط خارجی مجمع ملی این کشور صحبت می کرد حمله هواپیماهای آمریکایی به خاک کشور را تهدیدی برای تمامیت مرزی و همگرایی در این کشور دانست و گفت که اسلام آباد با افزایش این گونه حملات بشدت مخالف است.

قریشی خاطر نشان کرد که این حملات غیر سازنده و مخرب در جنگ علیه افراط گرایی است.

حملات هوایی آمریکا به شمال غرب پاکستان در سال 2006 در زمان دولت جرج بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده آغاز شده و در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما افزایش یافته است.

آمریکا هدف از این حملات را انهدام مواضع شبه نظامیان حامی طالبان در پاکستان عنوان کرده است ، درحالی که اسلام آباد بارها حملات موشکی آمریکا به منطقه شمال غرب پاکستان را نقض تمامیت و حاکمیت ارضی این کشور دانسته و توقف هرچه سریعتر آن را خواستار شده است.

وزیر خارجه پاکستان همچنین در ادامه سخنان خود به راهبرد جدید دولت باراک اوباما در اعزام 30 هزار نیرو به افغانستان اشاره کرد و گفت: این استراتژی پیامدهای جدی برای پاکستان دارد و می تواند سبب افزایش خشونت ها در افغانستان نیز بشود. این امر به خودی خود سبب هجوم ستیزه جویان و آوارگان از داخل افغانستان به پاکستان نیز خواهد شد.