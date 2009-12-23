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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۵:۵۵

شیشه نویسی خودروها در استان تهران ممنوع است

شیشه نویسی خودروها در استان تهران ممنوع است

استان تهران - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران گفت: نوشتن شعار و تصاویری به مناسبت روزهای خاص به خصوص در ماه محرم به روی شیشه های خودروها که باعث کاهش دید رانندگان می شود،‌ ممنوع است.

سرهنگ مسعود علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چند سالی است که نوشتن اسم ائمه اطهار و کشیدن نقوش مختلف بر روی شیشه های خودروها به خصوص در ماه محرم رایج شده است که این اقدام باعث کاهش دیده راننده و منجر به تصادف می شود.

وی افزود: بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی نصب هرگونه شی و کشیدن هرنوع تصویری بر روی ماشین و شیشه های آن طبق قانون ممنوع است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا با رانندگان متخلف برخورد می شود و با متوقف کردن خودروهای مورد نظر،‌ به آنها اخطار داده و تمامی نقوش از روی خودرو پاک می شود.

علیدوستی بیان داشت: همچنین با خودروهایی که با پخش نوحه های مختلف از خودرو آلودگی صوتی ایجاد می کنند نیز برخورد می شود.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران اعلام کرد: اجرای این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

کد مطلب 1005717

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