شیشه نویسی خودروها در استان تهران ممنوع است

سرهنگ مسعود علیدوستی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: چند سالی است که نوشتن اسم ائمه اطهار و کشیدن نقوش مختلف بر روی شیشه های خودروها به خصوص در ماه محرم رایج شده است که این اقدام باعث کاهش دیده راننده و منجر به تصادف می شود.

وی افزود: بر اساس قوانین راهنمایی و رانندگی نصب هرگونه شی و کشیدن هرنوع تصویری بر روی ماشین و شیشه های آن طبق قانون ممنوع است.

این مسئول خاطرنشان کرد: در این راستا با رانندگان متخلف برخورد می شود و با متوقف کردن خودروهای مورد نظر،‌ به آنها اخطار داده و تمامی نقوش از روی خودرو پاک می شود.

علیدوستی بیان داشت: همچنین با خودروهایی که با پخش نوحه های مختلف از خودرو آلودگی صوتی ایجاد می کنند نیز برخورد می شود.

جانشین رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران اعلام کرد: اجرای این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.