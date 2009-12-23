افزایش 110 کیلومتری شبکه فیبر نوری در تهران تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حجت الله بهروز با بیان این مطلب اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود 70 کیلومتر فیبر نوری در تهران ایجاد شده است که در تلاشیم تا پایان سال این میزان را به 110 کیلومتر افزایش دهیم.

وی ادامه داد: با ایجاد 110 کیلومتر فیبر نوری تا پایان سال، شبکه فیبر نوری در تهران به 500 کیلومتر خواهد رسید.

مهندس بهروز با بیان اینکه شهر تهران به بیش از هزار و 200 کیلومتر فیبر نوری نیاز دارد که به مرور و طی سالهای آتی این شبکه تکمیل خواهد شد گفت: گسترش شبکه فیبر نوری در سال جاری با توجه به اجرای طرح کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک با اولویت در این محدوده صورت می گیرد تا بستر مناسب برای اجرای طرح آماده شود.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه هرچه شبکه فیبر نوری گسترده تر و کامل تر باشد امکان به کارگیری سیستم های هوشمند در کنترل ترافیک بیشتر وجود دارد افزود: نصب چراغ های راهنمایی هوشمند، ایجاد تقاطع های هوشمند، نصب دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلفات، مدیریت و کنترل ناوگان حمل ونقل عمومی و ترافیک همه و همه وابسته به ایجاد شبکه فیبر نوری است.