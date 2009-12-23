نصری به دلیل درگیری با بازیکن هال سیتی محروم نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در جریان دیدار تیم‌های آرسنال و هال سیتی که روز شنبه در ورزشگاه امارات برگزار شد، بازیکنان دو تیم درگیر شدند که زد و خورد آنها از چشم "استیو بنت"، داور دیدار پنهان ماند. وی از اتحادیه فوتبال درخواست کرد تا فیلم مسابقه را در اختیار او قرار دهند تا آن را بازبینی کند.

بر پایه این گزارش، بنت پس از بازبینی فیلم عنوان کرد که جریمه نصری با کارت زرد کفایت می کرده است. این قانون شامل حال نیک برامبی، بازیکن هال سیتی هم می شود و محرومیتی او را تهدید نخواهد کرد.

محروم نشدن نصری خبر بسیار خوشحال کننده‌ای برای آرسن ونگر است. آرسنال در حال حاضر با بحران مصدومیت بازیکنان مواجه است. نیکلاس بنتنر و توماس روسیچکی هم از مصدومیت پا رنج می برند.