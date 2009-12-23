امضا پیش نویس قرارداد احداث کشتارگاه صنعتی مشهد در لاهور

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدمهدی مروج الشریعه ظهر چهارشنبه در دیدار با معاون توسعه وزارت دامپروری و محصولات لبنی ایالت پنجاب پاکستان، با اشاره به بازدید استاندار سابق خراسان رضوی از استعدادهای ایالت پنجاب و بازدید سروزیر ایالت پنجاب پاکستان از توانمندی های استان در حوزه های مختلف، افزود: باتوجه به ظرفیتهای بالای دو منطقه، مسئولان در توسعه روابط اقتصادی مصمم هستند.

وی به انعقاد تفاهمنامه های همکاری مشترک در زمینه های خدمات فنی مهندسی، عمرانی، شهری، تجربیات فنی و همکاری های علمی، آموزشی میان خراسان رضوی و ایالت پنجاب اشاره کرد و افزود: حضور این هیئت اقتصادی در مشهد نشان از پیگیری مجدانه مسئولان پنجاب برای توسعه روابط با استان دارد.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی، در این دیدار پیشنهاد کرد کنسرسیوم اقتصادی متشکل از طرف ایرانی، طرف پاکستانی و بانکهای منطقه ای که اعلام آمادگی برای تامین منابع مالی کرده اند، با هدف تولید محصولی مشترک با برند معتبر برای ارائه در بازارهای جهانی ایجاد شود.

مروج الشریعه همچنین از این هیئت خواست تا اولین جلسه کارگروه مشترک اقتصادی ایالت پنجاب پاکستان و خراسان رضوی به میزبانی استانداری خراسان رضوی در مشهد برگزار شود.

محمدجهان زیب خان معاون توسعه وزارت دامپروری و لبنی ایالت پنجاب پاکستان با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدی و صنعتی خراسان رضوی گفت: هیئت اقتصادی پنجاب با هدف توسعه همکاری ها در زمینه دامپروری، فرآورده های لبنی و صنایع تبدیلی از روز اول محرم وارد مشهد شده که پس از حضور در حرم امام رضا (ع) از چند مرکز دامپروری، کشتارگاه صنعتی و صنایع تبدیلی بازدید کرده است.

وی توانمندی های خراسان رضوی در زمینه های مختلف صنعتی را بسیار بالا خواند و افزود: در این سفر مذاکرات خوبی به منظور ایجاد کشتارگاه صنعتی در لاهور صورت گرفت که امیدواریم اوایل سال 2010 میلادی به مراحل نهایی برسد.

محمدجهان زیب خان به رتبه سوم ایالت پنجاب پاکستان در تولید شیر در جهان اشاره کرد و گفت: مسئولان ایالت پنجاب باید در فرآوری شیر و صنایع تبدیلی مرتبط از تجربیات خراسان رضوی استفاده کنند.

معاون توسعه وزارت دامپروری و لبنی ایالت پنجاب پاکستان همچنین از بازدید هیئت اقتصادی پنجاب از واحدهای تولید خوارک دام در نیشابور، مزرعه نمونه آستان قدس رضوی و تولید واکسن خبر داد و گفت: راهکارهای توسعه همکاری با این واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی شد.

در پایان این دیدار معاون توسعه وزارت دامپروری و محصولات لبنی ایالت پنجاب پاکستان دعوتنامه سفر شهردار مشهد به لاهور را تقدیم معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی کرد.