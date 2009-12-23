سومین دارنده ذخایر نفت دنیا هستیم/ هدرروی 36 میلیون مترمکعب گاز در صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله محمدنژاد در جمع خبرنگاران درباره وضعیت ایران در رتبه بندی دارندگان ذخایر نفت خام دنیا، گفت: بر اساس آخرین آمارها هم اکنون ایران با در اختیار داشتن 137 میلیارد بشکه نفت خام قابل استحصال پس از عربستان در جایگاه دوم دنیا قرار گرفته است.

معاون فن آوری و مهندسی وزیر نفت افزود: اما از نظر ذخایر نفت خام درجا ایران در شزایط فعلی در جایگاه سوم دنیا قرار دارد.

اما اخیرا نیز سازمان اوپک با انتشار گزارشی به طور رسمی اعلام کرده است که کشور ونزوئلا با پیشی گرفتن از ایران به رتبه دوم در اختیار داشتن ذخیره نفت خام در بین کشورهای اوپک ارتقا یافته است.

در همین حال حجت الله غنیمی فرد معاون سرمایه گذاری شرکت ملی نفت ایران اخیرا با بیان اینکه ایران هم اکنون بر اساس گزارشهای مستند نزدیک به 138 میلیارد بشکه ذخیره نفت خام قابل استحصال در اختیار دارد، گفته است: این حجم از ذخایر نفتی نشان می دهد که ایران به تنهایی نزدیک به 11 درصد ذخایر نفت خام دنیا را به خود اختصاص داده است.

وی با تاکید بر اینکه همچنین حجم ذخایر نفت خام درجای ایران بیش از 560 میلیارد بشکه برآورد می شود، اظهار کرده است: میزان افزایش و یا کاهش حجم دقیق ذخایر نفت خام کشورهای مختلف دنیا باید بر اساس معیارهای بین المللی مورد توجه قرار گیرد.

سیف الله جشن ساز مدیرعامل شرکت ملی نفت هم پیشتر با بیان اینکه هم اکنون ایران با در اختیار داشتن 140 میلیارد بشکه ذخایر قابل استحصال دومین دارنده ذخایر نفت خام دنیا است، به خبرنگار مهر گفته بود: فاصله حجم ذخایر نفتی ایران با کشور ونزوئلا بالا است.

این در حالی است که محمد علی خطیبی نماینده ایران در اوپک در واکنش به سقوط ایران در رتبه بندی ذخایر نفتی این سازمان با بیان اینکه به طور معمول دو دسته ذخیره نفت خام به‌صورت مرسوم و غیر مرسوم وجود دارد که نباید ذخیره نفت‌ مرسوم با ذخایر غیرمرسوم جمع بسته شود، گفته است: برخی کشورها ذخایر خود را افزایش دادند بدون آنکه اکتشاف جدیدی رخ داده باشد و یا اینکه ضریب بازیافت آنان تغییری کرده باشد.

هدروی روزانه 36 میلیون مترمکعب گاز در صنعت نفت

به گزارش مهر، معاون فن‌آوری و مهندسی وزیر نفت در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر روزانه بین 35 تا 36 میلیون متر مکعب گاز در مشعلهای تاسیسات مختلف صنعت نفت می سوزد، اظهار کرد: تاکنون برای جمع آوری این میزان گاز همراه در میادین، پالایشگاهها و تاسیسات صنعت نفت 10 پروژه تعریف شده است.

این مقام مسئول هدروی گاز در مشعل تاسیسات صنعت نفت را پدیده ای طبیعی عنوان کرد و اظهار داشت: البته وجود مشعل در هر پالایشگاهی طبیعی است وامکان تولید بدون وجود مشعل وجود ندارد.

به گفته این عضو هیات مدیره شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی نفت برنامه دارد تا با جمع‌آوری و تزریق این گازها به مخازن نفتی، صیانت از برداشت را رعایت کند.

محمدنژاد با تاکید بر اینکه برای جمع‌آوری گاز فلر شده 10 پروژه مختلف تعریف شده که شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب و شرکت فلات قاره در اولویت هستند، تصریح کرد: سال گذشته این دو شرکت به این منظور بیش از 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هم اکنون از وزیر نفت درخواست شده تا اعتبار بیشتری در اختیار این طرحها قرار دهد زیرا با جمع آوری گاز و تزریق آنها به میادین نفتی به افزایش ضریب بازیافت کمک خواهد کرد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه هر چه تولید بیشتر باید میزان گاز مشعل شده به همان نسبت بیشتر خواهد شد اعلام کرد: برای نمونه در فازهای مختلف پارس جنوبی با تولید بیشتر گاز، مشعل بیشتری وجود خواهد داشت.

در همین حال اخیرا موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با بیان اینکه در حال حاضر 46 مشعل گازی در پارس جنوبی می سوزد، گفته است: این درحالی است که در کشورهای پیشرفته پالایشگاههای گاز به تکنولوژی تولید بدون مشعل دست یافته اند.

وی با تاکید بر اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا پسماندها و ضایعات صنعت نفت و گاز دور ریخته نمی شود، اظهار کرده است: در کشورهای پیشرفته از این پسماندها برای صنایع پایین دستی استفاده می شود و با آن ثروت و رفاه و اشتغال ایجاد می کنند.

به گزارش مهر، در حال حاضر روزانه به طور متوسط حدود 10 میلیون مترمکعب گاز طبیعی در مشعل فازهای مختلف پارس نوبی بدون کوچکترین استفاده ای می سوزد.

همچنین بخش عمده دیگری از گازهای همراه نفت ایران در میادین نفتی خلیج فارس در مشعلها هدر می رود به طوری که بر اساس گزارش های شرکت ملی نفت ایران ماهانه به طور متوسط 20 میلیارد فوت مکعب نیز در این بخش می سوزد.

بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات صنعت نفت

این مقام مسئول در ادامه از دستور وزیر نفت برای بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات مختلف صنعت نفت همچون پالایشگاه‌های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی، خطوط لوله نفت وگاز و ایستگاه‌های تقویت فشار گاز خبر داد و یادآور شد: پیش بینی می کنیم تا 2 سال راهکارها برای بهینه سازی مصرف انرژی در این بخش‌ها تعیین و اجرایی شود.

وی با بیان اینکه متوسط بازده نیروگاه‌های برق کشور حدود 34 درصد است اعلام کرد: این در حالی است که متوسط راندمان نیروگاه‌ها در منطقه بیش از 40 درصد و در جهان بیش از 50 درصد است.

معاون وزیر نفت خاطر نشان کرد: در این باره اگر فقط 10 درصد صرفه‌جویی در واحدهای فوق انجام گیرد سالانه حدود 2 میلیارد دلار در مصرف انرژی در این تاسیسات می‌توانیم صرفه‌جویی میکنیم.