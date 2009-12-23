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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۲۷

تعصبات خانوادگی عامل بیسوادی در ایلام است

تعصبات خانوادگی عامل بیسوادی در ایلام است

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر نهضت سواد آموزی استان ایلام گفت: تعصبات خانوادگی عامل بیسوادی در این استان است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدولی زرامین ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون بیش از هزار بیسواد مطلق در استان ایلام شناسایی شده است.

وی بیان داشت: بیشتر این افراد در مناطق روستایی و عشایری استان ایلام زندگی می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه عمده ترین مسئله روی نیاوردن به تحصیل از سوی این افراد تعصبات خانوادگی و فراهم نبودن شرایط تحصیل برای آنهاست، خاطرنشان کرد: تاکنون بیش از 60 هزار بیسواد در استان ایلام با کلاسهای نهضت سواد آموزی باسواد شده اند.

زرامین عنوان کرد: هم اکنون بیش از 90 درصد جمعیت استان ایلام باسواد هستند.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری 15 درصد از فعالیتهای نهضت سواد آموزی استان ایلام به بخش خصوصی واگذار شده است.

استان ایلام دارای جمعیت 580 هزار نفری است.

کد مطلب 1005724

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