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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

مرکزمطالعات استراتژیک تل آویو:

آمریکا اسرائیل را کنار می زند / پذیرش غنی سازی ایران در 2010

آمریکا اسرائیل را کنار می زند / پذیرش غنی سازی ایران در 2010

مرکز مطالعات استراتژیک تل آویو در تحلیلی با پرداختن به موضوع هسته ای ایران نوشت : با توجه به رویکرد جدید واشنگتن در قبال تهران، ایالات متحده به زودی تل آویو را از سیاست های خود در قبال ایران کنار می زند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در گزارش این مرکز صهیونیستی آمده است: بر اساس ارزیابی های محرمانه موسسات اسرائیلی احتمال می رود آمریکا در سال آینده یک قرارداد هسته ای را با ایران به امضا برساند. ایران به برنامه غنی سازی خود ادامه می دهد و در این راه ممکن است حتی موافقت غرب را نیز بدست بیاورد.

در ادامه این تحلیل آمده است : انجام اقدام یک جانبه از سوی اسرائیل و حمله به تاسیسات هسته ای ایران اوباما را نگران می کند از همین رو آمریکا وارد مذاکره با ایران شده و با توجه به سیاست تل آویو در قبال تهران، همراه بودن اسرائیل با آمریکا در مورد ایران کمکی به ایالات متحده نمی کند از همین رو واشنگتن اسرائیل را در روند مذاکرات خود با ایران کنار می گذارد.

در همین رابطه "گیورا ایلاند" از مشاوران سابق امنیت داخلی رژیم صهیونیستی می گوید : به نظر من ایرانی ها بهتر از آمریکائیها عمل می کنند زیرا آنها بر روی خواسته های خود پافشاری می کنند.

ایلاند که زمانی مشاور نتانیاهو بود در ادامه گفت : اهرم فشار ما بر روی آمریکا برای دور نگه داشتن آنها از ایران ضعیف شده و به عبارت بهتر باید گفت تنها کاری که هم اکنون اسرائیل در دست دارد گرینه نظامی است و این یک کارت از بین رفته است.

 

 

کد مطلب 1005725

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