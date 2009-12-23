به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد روشن معاون مناطق جشنواره سیزدهم تئاتر دانشگاهی اعلام کرد امسال جشنواره مناطق ویژه دانشجویان غیرتئاتری در شهرستان‌ها در دو منطقه شمال و شرق از 18 تا 21 بهمن‌ماه به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در شهر گرگان و منطقه جنوب و غرب از 27 تا 30 بهمن‌ماه به میزبانی دانشگاه کردستان در سنندج برگزار می‌شود.



طبق پیش‌ بینی‌های انجام شده در هر منطقه هشت تا 12 گروه نمایشی به رقابت خواهند پرداخت و آثار برگزیده جشنواره مناطق طبق نظر هیئت داوران به جشنواره نهایی در تهران راه خواهند یافت. سیزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران از 10 تا 18 اردیبهشت‌ماه سال آینده در تهران برگزار می‌شود.

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