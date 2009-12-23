احداث بوستان آذر شب در حاشیه بزرگراه همت

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی آدینه معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 5 با اعلام این خبر افزود: به منظور استفاده بهینه از فرصت ها و ظرفیت های منطقه در ایجاد و توسعه فضای سبز بوستان آذرشب در حاشیه بزرگراه همت احداث و آماده بهره برداری شد.

وی برنامه ریزی در خصوص استقرار توسعه پایدار شهری و حفظ محیط زیست را از دیگر اهداف این پروژه برشمرد و گفت: بنا به رویکرد مدیریت شهری در توسعه محلات و تسهیل در دسترسی شهروندان به فضاها و امکانات تفریحی و ورزشی احداث بوستان در محلات پیش بینی و اجرا می شود.

آدینه با اشاره به اینکه با احداث بوستان آذر شب 10 هزار متر مربع فضای سبز منطقه توسعه یافت افزود: این بوستان در ضلع جنوب بزرگراه همت حد فاصل جنت آباد تا پارک محصل با اعتباری معادل 750 میلیون ریال احداث شد.