با اغتشاشگران برابر قانون با شدت عمل برخورد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار اسماعیل احمدی مقدم روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان اظهار داشت: ما باید در ابتدای کار فرصت می دادیم تا این جریاناتی که ادعای مردمی بودن دارند چهره حقیقی شان آشکار شود و ابهامات موجود زدوده شود.

وی با بیان اینکه این جریانها تهمت هایی به نظام زدند و ذهنها را مغشوش کردند، ادامه داد: به نظر من باید در این زمینه توجیه اجتماعی صورت می گرفت و مردم به اغنای اجتماعی برای ضرورت برخورد با آنها می رسیدند.

امروز هویت جریان نفاق آشکار شده است

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر این مرحله را پشت سر گذاشته ایم، خاطر نشان کرد: امروز حقیقت افرادی که دفاع از امام (ره)، قانون و ولایت را تابلوی خود کرده بودند آشکار شده است و برای مردم ثابت شده که آنها دارند درست بر عکس قانون و خط امام حرکت می کنند.

سردار احمدی مقدم با اشاره به سکوت برخی جریانهای منادی راه امام (ره) در برابر حریم شکنان دین و امام و رهبری، عنوان کرد: امروز ماهیت این جریان نفاق برای مردم روشن شده است.

وی تصریح کرد: امروز کسانی که به این جریان دامن می زنند و اقدامات ضد قانون را دنبال می کنند خیلی افراد ناچیز و اندکی هستند که ما به آنها باز هم توصیه می کنیم که از این اقدامات خود دست بردارند وگرنه با آنها برابر قانون و با شدت عمل برخورد خواهد شد.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: دیگر ضرورتی ندارد که ما مدام زمان و فرصت بدهیم چرا که اگر قرار بود کسی توجیه شود قطعا تا به حال توجیه شده بود.

آماری از مصرف مواد مخدر صنعتی در دست نیست

سردار احمدی مقدم همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد جریان اخیر در استان قم هنگام تشییع پیکر آیت الله منتظری، یادآور شد: در قم اتفاق خاصی رخ نداده است و تنها یک درگیری میان دو گروه اتفاق افتاد که نیروی انتظامی آنها را از هم جدا کرد.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی در زمینه وضعیت رو به رشد استفاده از مواد مخدر صنعتی در کشور، بیان داشت: علت افزایش در این زمینه این است که هر چه مواد سنتی ورودش به کشور سخت تر شود گرایش افراد به استفاده از مواد مخدر صنعتی که امکان ساختش در هر لابراتوار کوچک و در هر خانه ای با یک متخصص امکان پذیر است، افزایش می یابد.

فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: متاسفانه افراد به ویژه نسل جوان با تبلیغاتی که در زمینه این مواد مخدر صنعتی صورت می گیرد فکر می کنند که این مواد اعتیاد آور نیست و تنها برای شادی استفاده می شود.

سردار احمدی مقدم در زمینه وسعت استفاده از مواد مخدر صنعتی در کشور، گفت: ما هنوز آمار دقیقی در این زمینه نداریم.

وی با اشاره به انجام تحقیقات پیمایشی در این زمینه به صورت سالانه، عنوان کرد: آمار در این زمینه تا پایان سال تهیه خواهد شد.