یکی از داوران مطرح به ترکی توهین کرده است / باید از داوران حمایت کرد

هادی دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قضاوت نکردن محسن ترکی در مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: عنایت می‌گوید وی سرما خورده است اما اینگونه نیست. ترکی شخصیت بالایی دارد و تا به امروز در مورد مشکلاتی که ایجاده شده با هیچ رسانه‌ای صحبت نکرده است. اما او از این ناراحت است که از سوی رئیس کمیته داوران حمایت نشده است.

وی در توضیح این مطلب تصریح کرد: چندی پیش یکی از داوران مطرح کشور علیه وی صحبت‌هایی را مطرح کرده که به نوعی به محسن ترکی توهین شده است. اما عنایت از این داور مطرح کشورمان حمایت نکرد تا او به این دلیل از مسئول کمیته داوران به شدت ناراحت شده و در حال حاضر قصد قضاوت ندارد.

داور پیشکسوت فوتبال کشورمان با بیان اینکه عنایت شهامت کلامی ندارد، گفت: عنایت در کارهای غلط و اشتباه داوران به غلط از آنها حمایت می‎کند اما اینجا به راحتی از کنار یک داور مطرح و خوب می‌گذرد که این موضوع می تواند لطمه‎ای بزرگی به داوری کشور بزند.

وی اضافه کرد: در شرایط فعلی ترکی که یکی از داوران مطرح کشورمان است در حال سوختن و از بین رفتن است. این در حالی است که از وی که به حق چنین تصمیمی گرفته شده است، دفاع نمی شود. این مسئله بسیار ناراحت کننده است.

درفولی در پایان با بیان اینکه از علی کفاشیان و دیگر مدیران فدراسیون فوتبال می‌خواهد به این موضوع رسیدگی کند تا این داور شایسته به قضاوت بازگردد، یادآور شد: بسیاری از کارهای آقای عنایت اشتباه است اگرچه کارهای خوبی هم دارد. اما اگر مسئولان فدراسیون از این کارهای اشتباه بیش از این حمایت کنند در آینده‌ای نزدیک داوری فوتبال بیش از این لطمه خواهد خورد.

