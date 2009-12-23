فراخوان یازدهمین جشنواره خبرنگاران و مطبوعات دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مجمع خبرنگاران و نویسندگان دفاع مقدس، علاقمندان می توانند در رشته های گفتگو، گزارش(توصیفی، تحلیلی، تحقیقی) مقاله، یادداشت، خاطره، تیتر، و خبر آثار خود را ارسال کنند، ضمن اینکه سایت و وبلاگ نیز مورد داوری قرار خواهند گرفت.

علاقمندان می توانند حداکثر سه اثر خود را که در فاصله زمانی 1/12/87 تا 15/10/88 منتشر شده است تا 25 دیماه به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در تهران- خیابان استاد نجات الهی- خیابان اراک- پلاک 21 -طبقه اول دفتر مجمع خبرنگاران و نویسندگان مطبوعاتی دفاع مقدس ارسال کنند.

در ضمن علاقمندان می توانند جهت معرفی وبلاگ و سایت از پست الکترونیکیinfo@jebhemana.com استفاده کنند.