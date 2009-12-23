هیئت علمی فصل جدید پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران مبتنی بر "تئاتر محیطی" با گردآوری 50 طرح از سراسر ایران تشکیل شد تا به نیت رسیدن به مجموعه نمایشنامه‌هایی با محوریت تئاتر محیطی به بررسی طرح‌ها و راهنمایی هنرمندان مقیم در شهرستان‌ها پرداخته شود. هیئت علمی این فصل متشکل از مسعود دلخواه، امیر دژاکام و ایوب آقاخانی بررسی‌های مورد نظر را شروع کرده‌اند.



در فصل قبلی پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران که با رویکرد آزاد فراخوان آن منتشر شده بود کیانی و یعقوبی ایوب آقاخانی را در انجام فرآیند مشاوره یاری می‌کردند. به نظر می‌رسد با اینترنتی شدن پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران استقبال و رسیدن به کیفیت بهتر کمی تسهیل شده است. به گزارش ایوب آقاخانی مدیر این پروژه نمایش‌های خروجی فصل نخست از کیفیت قابل بحثی برخوردارند.

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