خانواده مسلمان قرآن طلایی 300 ساله را به موزه ملی هندوستان اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آی ای ان اس، ساجد حامد 55 ساله به‌عنوان پدر این خانواده که در منطقه جونپور زندگی می‌کنند گفت که احساس افتخار می‌کند که قرآن اجدادی آنها به عنوان یک نسخه خطی ارزشمند شناسایی شده است و قرار است در یک موزه ملی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: اخیراً مقامات گروه ملی نسخ خطی که از سوی اتحادیه گردشگری، وزارت فرهنگ و مقامات منطقه‌ای تشکیل شده بود به خانه ما آمده و گفتند که این قرآن میراث منحصر به فرد و ارزشمندی است که می‌تواند به غنای مجموعه نسخ طی کشور کمک کند.

نکته جذاب درباره این قرآن صفحات آن است که به شکل برگهای طلایی تهیه شده و جلد آن نیز از طلا ساخته شده و نقوش پیچیده و زیبایی روی آن به چشم می‌خورد.

براساس اظهارات این خانواده، قرآن طلایی طی پنج نسل گذشته در خانواده آنها بوده است و توسط یک گروه از هنرمندان که برای افراد ثروتمند و خانواده‌های درباری کار می کردند درست شده است و مبلغ قابل‌توجهی برای تهیه آن پرداخت شده است.

پدر این خانواده گفت که اجداد وی پس از تحقق یکی از آرزوهای خود این قرآن را تهیه کرده‌اند.