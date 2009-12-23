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۲ دی ۱۳۸۸، ۱۴:۵۵

نصیر پور:

تونل توحید کمک بزرگی به تسهیل ترافیک تهران خواهد کرد

تونل توحید کمک بزرگی به تسهیل ترافیک تهران خواهد کرد

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به جرات می‌توانم بگویم پروژه تونل توحید که با مطالعات کارشناسی اجرایی شده است کمکی بزرگ به تسهیل ترافیک تهران خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نصیرپور با بیان مطالب فوق گفت: با توجه به ظرفیت فعلی معابر تهران هر اقدامی که به تسهیل تردد خودروها در شهر کمک کند، بسیار مثبت و قابل تقدیر خواهد بود که این اقدامات امروز توسط شهرداری در حال پیگیری است.

نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی افزود: از چند سال قبل اقداماتی توسط شهرداری صورت گرفته تا تهران از انفجار ترافیک نجات یابد اما هنوز به شرایط آرمانی نرسیده‌ایم و باید با تجهیز و احداث معابر جدیدی حرکتی صورت گیرد تا مردم زمان خود را در ترافیک هدر ندهند.

وی با اشاره به برخی جوسازیهای رسانه ای علیه تونل توحید گفت: شهرداری در سالهای اخیر کارهای مثبتی انجام داده که به نقد کشیدن آن به این صورت آن هم از سوی رسانه‌های نزدیک به یک جریان خاص سیاسی، منصفانه نیست.

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص شایعات اخیر در مورد تونل توحید گفت: هرکسی موافق و مخالف دارد و نمی‌توان انتظار داشت اعتراضی از سوی کسی صورت نگیرد. با این حال اتفاقات اخیر و جریانی که به نقد عملکرد شهرداری انجام گرفته راهبرد اشتباهی است. این اقدام به هر قصدی که بوده کاملا غیرمنصفانه است.

کد مطلب 1005744

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