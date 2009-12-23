شناسنامه هوشمند برای یزدی ها صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدمحمد طباطبایی صبح چهارشنبه در نشست شورای هماهنگی ثبت وقایع حیاتی استان یزد اظهار داشت: طرح صدور شناسنامه هوشمند از جمله برنامه هایی است که در اولویت کار ثبت احوال قرار گرفته و طی چند سال آینده در چند فاز به مرحله اجرا درخواهد آمد.

وی همچنین از تهیه آرشیو الکترونیک برای یک میلیون و 300 هزار سند سجلی در استان یزد خبر داد.

طباطبایی یادآور شد: علاوه بر اقدامات یاد شده طی چند سال آینده برای افراد بالای 15 سال نیز شناسنامه به صورت مکانیزه صادر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات عمرانی اداره ثبت احوال استان یزد بیان داشت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده طی سالهای آینده ثبت احوال منطقه یک یزد و نمایندگی در بخشهای دیهوک در شهرستان طبس و خضرآباد در شهرستان صدوق نیز راه اندازی می شود.

طباطبایی با اشاره به وضعیت پوشش وقایع حیاتی در استان یزد اظهار داشت: میزان ولادت در مهلت قانونی 15 روزه در هشت ماهه نخست سال جاری 97.5 درصد بوده است.

وی یادآور شد: واقعه وفات نیز که مهلت قانونی ثبت آن 10 روزه است، در این مدت تا حد 98.2 درصد پوشش داده شده است.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار یزد نیز در این نشست با اشاره به نقش ثبت احوال در دولت الکترونیک خاطرنشان کرد: ارائه آمار دقیق، صحیح و به ‌روز، مبنای برنامه‌ ریزی‌ های اجتماعی است که تاکنون اداره کل ثبت‌ احوال استان یزد این امر مهم را به خوبی انجام داده است.

محمدرضا بابایی عنوان کرد: انتشار آمارهای حیاتی توسط این اداره نیز نقش بسزایی در برنامه ‌ریزی‌های کلان استان یزد داشته است.

وی بر لزوم حرکت همه دستگاه‌های دولتی به سمت مکانیزه شدن و ارائه خدمات الکترونیک به مردم تاکید کرد و افزود: برنامه‌های آینده ثبت‌ احوال استان یزد نیز در آینده در همین راستا پیش خواهد رفت.

در این جلسه طرحهایی همچون راه‌ اندازی آزمایشی سیستم ثبت اطلاعات ازدواج و طلاق به صورت آنلاین در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق استان، عقد تفاهمنامه با دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی در زمینه طرح جمع ‌آوری شناسنامه والدین نوزادان از بیمارستانها برای صدور شناسنامه نوزاد در کوتاهترین زمان و تشکیل کمیته آمارهای اجتماعی استان یزد مورد تصویب اعضا قرار گرفت.