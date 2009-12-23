پزشکان عمومی کشور در تهران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکترعلی اصغر پیوندی اظهار داشت: معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان از وظایف خود می داند تا با برگزاری برنامه های آموزش مداوم در راستای رسیدن به اهداف سازمان نظام پزشکی به ویژه ارتقای سطح دانش پزشکان عمومی گام بردارد.

دبیر علمی همایش خاطر نشان کرد: در این راستا این معاونت در سال جاری یازدهمین همایش علمی پزشکان عمومی سراسر کشور را اجرا کرد و هم اکنون با توجه به نیازسنجی به عمل آمده نهمین همایش علمی کاربردی را برنامه ریزی کرده که این همایش با همکاری انجمنهای علمی تخصصی برگزار می شود.

معاون آموزش و پژوهش سازمان نظام پزشکی ایران گفت: این همایش شامل یک سمینار یک روزه غیر مدون و 42 برنامه مدون با موضوعات کودکان، تغذیه، داخلی، طب کار، پوست، سردرد و کمردرد، چشم، فوریتها، گوش و حلق و بینی، عفونی، روانپزشکی، طب و بهداشت، دیابت، طب ورزش، آسم و آلرژی، هپاتیت B، ارزیابی سلامت فردی، جراحی، مسمومیتهای رایج، پزشک و قانون، فشار خون، بیماریهای خونی، رادیولوژی، بیماریهای مقاربتی و گیاهان دارویی برنامه ریزی شده است.

وی افزود: در این همایش حدود 250 نفرازاساتید برجسته تمامی رشته های تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی به ارائه مباحث علمی می پردازند و حدود 1800 نفر از پزشکان عمومی سراسر کشور با شرکت در حداکثر چهار برنامه مدون آموزش مداوم را کسب می کنند.

نهمین همایش پزشکان عمومی کشور از تاریخ 8 لغایت 11 دی ماه جاری و توسط سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مرکز همایشهای بین المللی رازی برگزار می شود.